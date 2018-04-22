AA muhabiri Usul evlendi

Anadolu Ajansı (AA) İç Haberler Editörlüğü'nde yardımcı muhabir olarak görev yapan Ahmet Sertan Usul, Ekinsu Kanbur ile evlendi.
Gazi Orduevi'ndeki düğün törenine çiftin yakınları, çalışma arkadaşları ve çok sayıda davetli katıldı.
Törende, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de nikah şahidi oldu.
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