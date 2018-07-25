HABER

AA muhabirine iki ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 22:10 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansı muhabiri Ferdi Uzun "Yılın Haber Fotoğrafı" ve "Yılın Görüntülü Haberi" dallarında birincilik ödülü aldı

Aydın Gazeteciler Cemiyetinin geleneksel Yılın Basın Ödülleri Yarışması'nda, Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Ferdi Uzun iki ödül kazandı.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen Yılın Basın Ödülleri Yarışması'nın ödül töreni, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Cemiyet Başkanı Semra Şener tarafından dereceye giren eserler açıklandı. Şener, birçok eserin yer aldığı yarışmada, 12 dalda ödül verildiğini söyledi.

Törende AA muhabiri Ferdi Uzun, "Yılın Haber Fotoğrafı" ve "Yılın Görüntülü Haberi" dallarında birincilik ödülü aldı.

Törene, Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Tunca, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

PARTNERHareketliliği fark ettiler ama... Çıkanı görünce...Hareketliliği fark ettiler ama... Çıkanı görünce...
Celal Uzunkaya kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Celal Uzunkaya biyografisiCelal Uzunkaya kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Celal Uzunkaya biyografisi
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Celal Uzunkaya atandı!Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Celal Uzunkaya atandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AA muhabiri Ferdi Uzun Aydın Gazeteciler Cemiyeti' Basın Ödülleri Yarışması ödül

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Ceceli eleştirilere yanıt verdi: İftira atıyorsan...

Mustafa Ceceli eleştirilere yanıt verdi: İftira atıyorsan...

Muğla'nın Bodrum ilçesi karıştı! Yüzlerce taksici UBER yüzünden trafiği kilitledi!

Muğla'nın Bodrum ilçesi karıştı! Yüzlerce taksici UBER yüzünden trafiği kilitledi!

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak 'Meral Akşener' tweeti

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak 'Meral Akşener' tweeti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni kabinenin açıklandığı gün Maya Okulları'ndaki tüm hisselerini devretmiş!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni kabinenin açıklandığı gün Maya Okulları'ndaki tüm hisselerini devretmiş!

Sağlık çalışanlarına müjde! Komisyondan geçti

Sağlık çalışanlarına müjde! Komisyondan geçti

Hadi Salihoğlu emekliliğini istedi!

Hadi Salihoğlu emekliliğini istedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Celal Uzunkaya kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Celal Uzunkaya biyografisi

Celal Uzunkaya kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Celal Uzunkaya biyografisi

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Celal Uzunkaya atandı!

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Celal Uzunkaya atandı!

Diyarbakır karıştı! Arazi anlaşmazlığı sonrası silahlar konuştu: Çok sayıda yaralı var!

Diyarbakır karıştı! Arazi anlaşmazlığı sonrası silahlar konuştu: Çok sayıda yaralı var!

İYİ Partili Aytun Çıray'dan flaş açıklama: Başkanlık Divanı'nın istifa kararı aldığı bilgisi doğru değildir

İYİ Partili Aytun Çıray'dan flaş açıklama: Başkanlık Divanı'nın istifa kararı aldığı bilgisi doğru değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yıldırım’ın Meclis fotoğrafına tepki geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yıldırım’ın Meclis fotoğrafına tepki geldi

'Yunanistan'a yardım gitmesin' diyenlere yanıt Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan tokat gibi cevap!

'Yunanistan'a yardım gitmesin' diyenlere yanıt Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan tokat gibi cevap!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.