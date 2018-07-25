AA muhabirine iki ödül

Aydın Gazeteciler Cemiyetinin geleneksel Yılın Basın Ödülleri Yarışması'nda, Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Ferdi Uzun iki ödül kazandı.
Aydın Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen Yılın Basın Ödülleri Yarışması'nın ödül töreni, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Cemiyet Başkanı Semra Şener tarafından dereceye giren eserler açıklandı. Şener, birçok eserin yer aldığı yarışmada, 12 dalda ödül verildiğini söyledi.
Törende AA muhabiri Ferdi Uzun, "Yılın Haber Fotoğrafı" ve "Yılın Görüntülü Haberi" dallarında birincilik ödülü aldı.
Törene, Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Tunca, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
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