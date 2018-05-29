AA muhabirine ödül

DENİZLİ (AA) - Denizli'de bu yıl ikincisi düzenlenen Kristal Horoz Basın Ödülleri Yarışması'nda AA muhabiri Sebahatdin Zeyrek iki ödül kazandı.

Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı, düzenlediği basın toplantısında 2. Kristal Horoz Basın Ödülleri Yarışması'nda dereceye giren eserleri açıkladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile düzenledikleri yarışmada 67 eserin değerlendirmeye alındığını belirten Boyacı, 10 dalda ödüllerin sahiplerini bulduğunu söyledi.

Yapılan değerlendirme sonucuna göre, "TV Haberi" dalında AA muhabiri Sebahatdin Zeyrek "Dar sokakların çöpçüsü Nazlı ile Beyaz'ın dostluğu" haberiyle birinciliği, "Haber" dalında da "Denizli'nin 80'lik hanım ağası yatırıma doymuyor" haberiyle üçüncülüğü elde etti.

AA'ya çalışan serbest haberci Mehmet Ali İlnem de "TV Görüntü" dalında "Tezgahta 7 arkadaş" görüntüsüyle birinci, "Spor" dalında ise "Döküm ustasıydı antrenör oldu" haberiyle ikinci oldu.

Yarışmada Haber dalında Doğan Haber Ajansı muhabiri Ramazan Çetin ve Denizli Post internet sitesi muhabiri Murat Demirbilek birinciliği paylaşırken Spor dalında Yeni Asır Gazetesi muhabiri Sebahattin Alp, Fotoğraf dalında Ömer Beyazoğlu ve röportaj-dizi yazı kategorisinde Engin Ünal birinci oldu.

