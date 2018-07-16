AA, Pensilvanya'daki FETÖ kampını havadan görüntüledi

SAYLORSBURG(AA) - Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yılında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'daki örgütün kampını havadan görüntüledi. AA ekibi, FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişimin yaşandığı saatlerde helikopterle havadan canlı yayın yaptı. 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yılında AA'nın havadan görüntülediği Pensilvanya'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kampında, sessizlik ve tedirginliğin hakim olduğu gözlendi. Kampın içerinde bir kaç FETÖ mensubu dolaşırken çok sayıda aracın binalar önünde park halinde olduğu ve kamp alanının hemen yanında bulunan arazide otlayan büyükbaş hayvanlar dikkati çekti. AA'nın çekim yaptığı anlarda kampın içerisinde dolaşan FETÖ mensuplarından bazılarının gazeteyle yüzlerini kapattığı görüldü. Etrafı tamamıyla ağaçlarla çevrili geniş bir arazi içinde yer alan kamp alanında, FETÖ elebaşı Gülen'in örgüt üyeleriyle bir araya geldiği ana bina ve etrafında yer alan 9 ayrı konut bulunuyor.

Gülen'in 1999'dan beri yaşadığı ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Saylorsburg beldesindeki kamp tüm detayları görülürken, kampın çevresindeki güvenlik önlemleri kameralara yansıdı. Giriş bölümünde "Altın Nesil Chestnut Kampı İnziva Merkezi (Golden Generation Chestnut Camp Retreat Center)" yazılı tabelanın asılı olduğu kampın etrafında güvenlik kameraları yer alıyor. Kampın girişinde bulunan dış kısmı aynalı camlarla kaplı güvenlik odasında bulunan güvenlik görevlileri, içerideki binaların farklı noktalarında yer alan çok sayıda kamerayla izliyor. Gelenler, fotoğraf ve görüntü çekmemeleri konusunda uyarılıyor. Girişinde Amerikalı silahlı ve çelik yelekli özel güvenlik görevlilerinin nöbet tuttuğu kampa, araçlar detaylı aramadan geçirilerek içeri alınıyor. - FETÖ kampının "Steve" ve "Joseph"i ABD'de "kar amacı gütmeyen" kuruluş statüsünde faaliyet gösteren kampın yönetimini örgütün önde gelen isimleri yürütüyor. FETÖ kampının idari işlerinin en tepesinde, Gülen'in "Mebruke" isimli yeğeni ile evli örgütün mahrem sırlarını bilen Cevdet Türkyolu yer alıyor. Örgüt içerisinde 'uzun Cevdet' olarak bilinen Türkyolu'nun kendi ve ailesi üzerine kayıtlı bölgede 6 ayrı gayrimenkulü bulunuyor.

Türkyolu'nun yanı sıra örgütün önemli isimlerinden Sezai Şablak ise kampın başkan yardımcılığını yürütüyor. Amerikan ismi alarak "Steve" adını da kullanan Şablak, kamera ve gözetleme sistemleri konusunda uzman. Sezai Şablak'ın eşi Mukaddes Şablak da Amerikan ismi kullanan örgüt üyelerinden. Mukaddes Şablak, "Mary" ismini kullanıyor. Şablak'ın adı, aynı zamanda farklı iş kollarında faaliyet gösteren şirketlerde ve FETÖ'ye bağlı kuruluşta da geçiyor. Şirketlerden bazılarının telefon numarasının Golden Generation'a ait olduğu belirtilen numara ile aynı olması dikkati çekiyor. Kampın yönetiminde etkili bir başka isim ise Emrullah Polat. Özellikle Amerikalı güvenli görevlilerinin direk bağlı olduğu Polat da Amerikan ismi kullanan örgüt üyeleri arasında yer alıyor. Polat, Emrullah isminin yanısıra "Joseph" ismini kullanıyor ve bölgede bu isimle biliniyor. Polat, bölgede çekim yapan AA ekibini ön camına yerleştirilmiş hareket halinde zum yapma özelliğine sahip kamerası bulunan gri renkli kamyoneti ile gizlice takip etmişti.

Olayın fark edilmesinin ardından AA muhabirinin neden gizlice çekim yaptığını sormak için kamyonete yaklaşması üzerine Polat, hızla bölgeden ayrılmıştı. Türkiye'nin ABD'li yetkili makamlara defalarca iade başvurusunda bulunduğu FETÖ elebaşı Gülen, 1999'dan beri Pensilvanya eyaletinin Saylorsburg bölgesindeki malikanesinde ikamet ediyor. - FETÖ kampı önünde protesto Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) ve Türk Amerikan Birliği Komitesi tarafından organize edilen gösteride, vatandaşlar Türk bayrakları açtı, FETÖ karşıtı sloganlar attı. 15 Temmuz'daki FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında şehit düşen Ömer Halisdemir başta olmak üzere, ellerinde 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları ve Türk bayraklarını taşıyan vatandaşlar, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in iadesini istedi. TASC adına konuşan Türk iş adamı Murat Güzel, FETÖ’nün sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda ABD'nin de sorunu olduğunu belirterek, "Her geçen gün ABD vatandaşlarının FETÖ hakkındaki endişeleri artmaktadır." dedi. TASC Başkanı Halil Mutlu da FETÖ kampı önünde gösteri düzenlemek için izin sorunu yaşadıklarını aktardı.

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- Yerel yetkililerden protesto için izin engeli Kasabanın yerel yetkililerinin gösteri için izin vermediğini anlatan Mutlu, "TASC bu gösterinin geniş kapsamlı bir organizasyon olması için çalışırken maalesef izin almakta sorunlar yaşadı. Biz insanları buraya getirmek için organizasyonumuzu yapmıştık fakat güvenlik güçlerinin engeline takıldık. Sadece kampın önünde küçük bir yürüyüşe müsaade edildi." diye konuştu. Türk Amerikan Birliği adına açıklama yapan Savaş Şahin de Gülen'in bir an önce Türkiye’ye iade edilmesi gerektiğini belirterek, 15 Temmuz darbe girişiminde şehitlerin katili olduğunu vurguladı. ABD'de Türk toplumunun FETÖ'ye karşı birlik içerisinde olduğuna işaret eden Şahin, "Gülen iade edilene kadar bu protestolar devam edecektir." dedi. - FETÖ kampı üzerinde pankart taşıyan uçaklar uçtu FETÖ kampı önünde gösteriler devam ederken, TASC tarafından organize edilen ve arkasında pankartlar asılı olan 3 uçak, kampın bulunduğu kasaba üzerinde 3 saat boyunca uçarak, kasaba halkını FETÖ hakkında bilgilendirdi.

Pankartlarda İngilizce "Gülen 251 masum insanın canına kastettiği için aranıyor" ile "Gülen 15 Temmuz’u organize etti" ve "Gülen’i iade et, suçunu itiraf etti" ifadeleri yer aldı. Uçakların uçtuğu anlarda FETÖ kampının Amerikalı korumaları fotoğraf çekerken, güvenlik nizamiyesinden çıkan yüzünü gizleyen bir FETÖ üyesi de elindeki cihazla uçaklara lazer tuttu.

\ - FETÖ kamp görevlisinden gazetecilere provokasyon FETÖ kampı önünde toplanan Türk toplumunun gösterilerini takip etmek amacıyla bulunan Türk gazeteciler ise FETÖ militanları tarafından provoke edilmeye çalışıldı. İsmini "Fethi" olarak açıklayan görevli, soyadının sorulmasına "Hangisini söyleyeyim." diye yanıt verdi. Gazetecilerin fotoğraflarını çeken FETÖ militanı, aynı zamanda provokatif sözler kullandı. AA muhabiri özel alana girilmemesine rağmen, gazetecileri çekme nedenini sorması üzerine FETÖ kampı görevlisinin agresif tavırları dikkati çekti. - Yoğun önlemler Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in 1999’dan beri yaşadığı, ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Saylorsburg beldesindeki kampta, yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti.

Bölgede sürekli devreye gezen yerel polis yetkilileri kamp önünde bulunan basın mensuplarını ve Türk toplumu üyelerini özel alana girmemeleri konusunda sık sık uyardı. - Pensilvanya'nın Amerikalı sakinleri rahatsız AA'nın görüştüğü kasabanın Amerikalı sakinleri, FETÖ mensuplarının Saylorsburg beldesindeki gayrimenkul alımları, siyasilere yaptıkları bağışlar, yerel yönetimlerden sağladıkları ayrıcalıklar ve Gülen'in de yaşadığı kampın etrafındaki güvenlik önlemleriyle ilgili rahatsızlıklarını dile getirmişti. Bölgedeki Kostonbador çiftliğinin sahibi 72 yaşındaki David Bonser Güllen ve FETÖ kampının duyduğu rahatsızlığı anlatarak, "Hakkında şikayetler var. En temel olanı, onlar bu kasabada çifte standart uyguluyor." demişti. FETÖ mensuplarının ticari ilişkilerinin yeterince denetlenmediğinden şikayet eden Bonser, "Bina mı yıkacaksın ruhsata, izne gerek yok, istedikleri her şeyi yapıyorlar. Kasabanın yönetimi ile ne tür ilişkileri var, burada tam olarak neler dönüyor bilmiyorum. Ama bu kasabanın bu şekilde yönetilmesine razı değilim. Onların yaptıklarını ben yapmış olsaydım eminim ki devlet tepeme çoktan binmişti." sözlerini kullanmıştı.

- "Dünya terörist lideri bir komşu ile yaşama ihtimali beni çok endişelendiriyor" Terör örgütü lideri biriyle komşu olmaktan tedirginliğini dile getiren Bonser, "Çeyrek mil ötede, dünya terörist lideri bir komşu ile yaşama ihtimali beni çok endişelendiriyor. Bu benim ispatlayabileceğim bir şey değil. Ama bütün haberlerde böyle geçiyor." demişti. FETÖ kampında yaşananlarla ilgili endişeleri bulunduğunu vurgulayan Bonser, "Tabii ki, tabii ki beni endişelendiriyorlar. Oradaki (Gülen’in) yerleşkesine gittim, baktım, dışarıda silahlı korumalar var. İçeri giremezsin. Niye? Ve o yerleşke hiç bir vergi ödemiyor çünkü dini bir kamp. Niçin? Ben burada birçok vergi ödüyorum. Ben vergi veren bir vatandaşım. Niye böyle olmak zorunda, niye bunu incelemiyorlar. Bir şeyler dönüyor ama ben bilmiyorum." diye konuşmuştu. - "İnsanlar endişe duyuyor" Kasaba yakınındaki Wind Gap bölgesinde yaşayan ve temizlik şirketi işleten John Favere de FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatarak kendi ülkesi için endişelerini dile getirmişti.