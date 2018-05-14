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AA Spor Masası'nın konuğu Mustafa Cengiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 16:28 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, yarın AA Spor Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yarın Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk olacak.

Türk Telekom Stadı'nda AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtlayacak Cengiz, gündemdeki konu başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Yayın, AA sosyal medya hesaplarından da canlı olarak takip edilebilecek.

AA abonelerinin canlı alacakları yayın, saat 12.00'de başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
AA Spor Masası futbol Galatasaray Kulübü Mustafa Cengiz

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