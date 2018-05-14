AA Spor Masası'nın konuğu Mustafa Cengiz

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yarın Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk olacak.
Türk Telekom Stadı'nda AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtlayacak Cengiz, gündemdeki konu başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Yayın, AA sosyal medya hesaplarından da canlı olarak takip edilebilecek.
AA abonelerinin canlı alacakları yayın, saat 12.00'de başlayacak.
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