HABER

"AA, veri-alıp verme sınavından başarıyla çıktı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 13:37 | Son Güncelleme

NTV Sunucusu Oğuz Haksever: - "AA, veri-alıp verme sınavından başarıyla çıktı. Hali hazırda, şu sıralarda bile, bugün 26 Haziran, kimsenin itiraz etmediği bir sonuç silsilesi bizlere geliyor. Nitekim bütün partiler de belirli bir saatten sonra bu sonuçların doğru verildiğini, doğrudan söyleyerek veya dolaylı olarak ortaya koydular" - "Bir şüphe ortamı oluşturuldu ama bütün bunların doğru çıkmadığı anlaşıldı. Biz başından beri bu konuda kuşku taşımıyorduk çünkü sürekli AA ile öncesinden görüşmeler yapılıyordu. Kısa bir süre önce deneme yayınlarında bir küçük kaza oldu ama yayıncılar olarak biz onu biliyorduk, ne olduğunu, o yüzden çok fazla telaşlanmadık" - CNN Türk Genel Müdürü Bora Bayraktar: - "Manipülasyon olduğuna inanmıyorum. Dünyanın her yerinde seçimlerde rakamlar değişebiliyor. Abartıldığı gibi bir durum olduğunu düşünmüyorum"

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı'nın (AA) Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilli Genel Seçim sonuçlarına ilişkin yayınını değerlendiren medya kuruluşlarının yöneticileri, AA'nın seçim yayınını başarıyla yaptığını belirtti.

Medya kuruluşlarının yöneticileri, AA'nın seçim sonuçlarına ilişkin yayınını değerlendirdi.

NTV Sunucusu Oğuz Haksever, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim gecesi Anadolu Ajansı'nın yayınlarında bir kesinti ya da aksaklık yaşanmadığını anlattı.

Seçimden önce ve seçim gecesi veriler açıklanmadan Türkiye'de seçim tasnif sisteminin güvenli olduğuna ilişkin haberler yaptıklarını dile getiren Haksever, "Bütün meselenin sandık başlarında müşahitlerin tam kadro bulunmasına bağlı olduğunu defalarca açıkladık. Bu zaten gerçekleşti. Bu da güzel bir sınavdı. Bütün partiler, hemen hemen hepsi tam kadro olmasa da sandık başlarında bulundular. Kendi muhabir arkadaşlarımızın saha saptamasıyla da bunu gözledik." diye konuştu.

Haksever, ilk sonuçların 18.45'te yayınlanmaya başladığını aktararak, açıklanan ilk verilerin seçimin nihai sonucunu yansıtan veriler olmadığını vurguladı.

Birkaç saat içinde hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde seçim sonuçlarının gelmeye başladığını söyleyen Haksever, şöyle devam etti:

"AA, bu veri-alıp verme sınavından başarıyla çıktı. Hali hazırda, şu sıralarda bile, bugün 26 Haziran, kimsenin itiraz etmediği bir sonuç silsilesi bizlere geliyor. Nitekim bütün partiler de belirli bir saatten sonra bu sonuçların doğru verildiğini, doğrudan söyleyerek veya dolaylı olarak ortaya koydular. Bu şüphelerin başlangıçta dile getirilmesi hatta Yüksek Seçim Kurulu üzerinden böylesine birtakım spekülasyonların yapılmasının doğru olmadığı da ortaya çıktı."

Haksever, Türkiye'nin kendi seçim sistemine güvenmesi gerektiğini ifade ederek, "1960'lardan beri bu işi yapıyoruz. Seçim sistemi değişiyor ama tasnif sisteminin güvenilirliği konusunda ne kadar çok şey söylenirse söylensin, güven hala devam ediyor. Kendimizle övünmemiz lazım. Hem kamu haber ajansının çabasıyla, başarısıyla hem kendimizle, en başta kendimizle, hem Yüksek Seçim Kurulu'nun duyarlılığıyla övünmemiz lazım. Çok ciddi bir demokrasi sınavından neredeyse tam puan alarak çıktık, 1-2 aksaklık olsa da. Dünyada bu işi en iyi yapan sayılı ülkelerden biriyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bir şüphe ortamının oluşturulduğunu ama bütün bunların doğru çıkmadığının anlaşıldığını belirten Haksever, şunları kaydetti:

"Biz başından beri bu konuda kuşku taşımıyorduk çünkü sürekli AA ile öncesinden görüşmeler yapılıyordu. Kısa bir süre önce deneme yayınlarında bir küçük kaza oldu ama yayıncılar olarak biz onu biliyorduk, ne olduğunu, o yüzden çok fazla telaşlanmadık. Ama mesleki denetimin, mesleki etik kurallarının süzgeç olarak işlemediği yerlerde yani sosyal medyada çok fazla fikir uçup duruyor. Sevsinler, sevmesinler ne olursa olsun, gazeteciliğin bir denetim kuralı var. Bu bildiğimiz konvansiyonel, geleneksel haber merkezlerinde hala işliyor. Şu veya bu şekilde eleştiriler olsa da yine de işliyor. Spekülasyonlar konusunda biz bir şüpheye kapılmadık."

- "

CNN Türk Genel Müdürü Bora Bayraktar da AA'dan aldıkları seçim verileri doğrultusunda sorunsuz bir yayın yaptıklarını belirterek, yayın dolayısıyla Anadolu Ajansı'na teşekkür etti.

Seçim gecesi, başta siyasiler olmak üzere kamuoyunda AA'ya yöneltilen eleştirileri değerlendiren Bayraktar, "Batıdaki sandıkların açılmasıyla ilgili birtakım eleştiriler oluyor, bu da hep vardı. Önceki yıllara göre AA'nın sandık sonuçlarını daha dengeli açtığını düşünüyorum. Belki muhalefetin talebi doğrultusunda biraz daha batı da beklenebilir ama ben büyük bir sorun göremiyorum." dedi.

Bayraktar, herhangi bir manipülasyon olduğuna inanmadığını ifade ederek, "Dünyanın her yerinde seçimlerde rakamlar değişebiliyor. Abartıldığı gibi bir durum olduğunu düşünmüyorum. Verilerin erken verilmesinden çok memnun oluyoruz. Daha da erken verilmesini tercih ederiz. Çünkü herkesin gözü bu sonuçlarda oluyor. İlk andan itibaren herkes ne olduğunu görmek istiyor. Sonuçların ne kadar erken verilirse o kadar iyi olduğu kanaatindeyim. Önceki yıllara göre daha erken, bu iyi oldu." şeklinde konuştu.

PARTNERHerkes onlara hayran! Bursa'da dünyaya geldilerHerkes onlara hayran! Bursa'da dünyaya geldiler
CHP'li gençler partinin genel merkezi önünde oturma eylemi başlattıCHP'li gençler partinin genel merkezi önünde oturma eylemi başlattı
Seçimin ilk turda bitmesi turizmciyi sevindirdiSeçimin ilk turda bitmesi turizmciyi sevindirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Ajansı Değerlendirme medya yöneticisi seçim sonucu

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Komutanlıklara ve emniyet müdürlüklerine operasyon!

Son dakika! Komutanlıklara ve emniyet müdürlüklerine operasyon!

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

Survivor'da Kıbrıs'taki yarı finale kimler kaldı? Survivor 2018'in ilk yarı finalisti kim oldu?

Survivor'da Kıbrıs'taki yarı finale kimler kaldı? Survivor 2018'in ilk yarı finalisti kim oldu?

Erdoğan'ın yeni kabinesi merakla bekleniyor

Erdoğan'ın yeni kabinesi merakla bekleniyor

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Komutanlıklara ve emniyet müdürlüklerine operasyon!

Son dakika! Komutanlıklara ve emniyet müdürlüklerine operasyon!

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

Meteoroloji'den İstanbul için kritik hava durumu tahmini! Sağanak yağış çok sert vuracak!

Meteoroloji'den İstanbul için kritik hava durumu tahmini! Sağanak yağış çok sert vuracak!

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! YSK Başkanı: Sonuçları yüzde 100 sisteme işledik

Son dakika! YSK Başkanı: Sonuçları yüzde 100 sisteme işledik

Rıza Sarraf'ın yalısında keşif yapılacak

Rıza Sarraf'ın yalısında keşif yapılacak

FETÖ'cü 19 eski askere ağırlaştırılmış müebbet

FETÖ'cü 19 eski askere ağırlaştırılmış müebbet

İsmail Metin Paşa'nın köyünde '1 oy' muamması

İsmail Metin Paşa'nın köyünde '1 oy' muamması

Otobüs sapıkları böyle dövdüler!

Otobüs sapıkları böyle dövdüler!

CHP'li gençler partinin genel merkezi önünde oturma eylemi başlattı

CHP'li gençler partinin genel merkezi önünde oturma eylemi başlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.