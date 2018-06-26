"AA, veri-alıp verme sınavından başarıyla çıktı"

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı'nın (AA) Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilli Genel Seçim sonuçlarına ilişkin yayınını değerlendiren medya kuruluşlarının yöneticileri, AA'nın seçim yayınını başarıyla yaptığını belirtti. Medya kuruluşlarının yöneticileri, AA'nın seçim sonuçlarına ilişkin yayınını değerlendirdi. NTV Sunucusu Oğuz Haksever, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim gecesi Anadolu Ajansı'nın yayınlarında bir kesinti ya da aksaklık yaşanmadığını anlattı. Seçimden önce ve seçim gecesi veriler açıklanmadan Türkiye'de seçim tasnif sisteminin güvenli olduğuna ilişkin haberler yaptıklarını dile getiren Haksever, "Bütün meselenin sandık başlarında müşahitlerin tam kadro bulunmasına bağlı olduğunu defalarca açıkladık. Bu zaten gerçekleşti. Bu da güzel bir sınavdı. Bütün partiler, hemen hemen hepsi tam kadro olmasa da sandık başlarında bulundular. Kendi muhabir arkadaşlarımızın saha saptamasıyla da bunu gözledik." diye konuştu. Haksever, ilk sonuçların 18.45'te yayınlanmaya başladığını aktararak, açıklanan ilk verilerin seçimin nihai sonucunu yansıtan veriler olmadığını vurguladı.

Birkaç saat içinde hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde seçim sonuçlarının gelmeye başladığını söyleyen Haksever, şöyle devam etti: "AA, bu veri-alıp verme sınavından başarıyla çıktı. Hali hazırda, şu sıralarda bile, bugün 26 Haziran, kimsenin itiraz etmediği bir sonuç silsilesi bizlere geliyor. Nitekim bütün partiler de belirli bir saatten sonra bu sonuçların doğru verildiğini, doğrudan söyleyerek veya dolaylı olarak ortaya koydular. Bu şüphelerin başlangıçta dile getirilmesi hatta Yüksek Seçim Kurulu üzerinden böylesine birtakım spekülasyonların yapılmasının doğru olmadığı da ortaya çıktı." Haksever, Türkiye'nin kendi seçim sistemine güvenmesi gerektiğini ifade ederek, "1960'lardan beri bu işi yapıyoruz. Seçim sistemi değişiyor ama tasnif sisteminin güvenilirliği konusunda ne kadar çok şey söylenirse söylensin, güven hala devam ediyor. Kendimizle övünmemiz lazım. Hem kamu haber ajansının çabasıyla, başarısıyla hem kendimizle, en başta kendimizle, hem Yüksek Seçim Kurulu'nun duyarlılığıyla övünmemiz lazım. Çok ciddi bir demokrasi sınavından neredeyse tam puan alarak çıktık, 1-2 aksaklık olsa da. Dünyada bu işi en iyi yapan sayılı ülkelerden biriyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bir şüphe ortamının oluşturulduğunu ama bütün bunların doğru çıkmadığının anlaşıldığını belirten Haksever, şunları kaydetti: "Biz başından beri bu konuda kuşku taşımıyorduk çünkü sürekli AA ile öncesinden görüşmeler yapılıyordu. Kısa bir süre önce deneme yayınlarında bir küçük kaza oldu ama yayıncılar olarak biz onu biliyorduk, ne olduğunu, o yüzden çok fazla telaşlanmadık. Ama mesleki denetimin, mesleki etik kurallarının süzgeç olarak işlemediği yerlerde yani sosyal medyada çok fazla fikir uçup duruyor. Sevsinler, sevmesinler ne olursa olsun, gazeteciliğin bir denetim kuralı var. Bu bildiğimiz konvansiyonel, geleneksel haber merkezlerinde hala işliyor. Şu veya bu şekilde eleştiriler olsa da yine de işliyor. Spekülasyonlar konusunda biz bir şüpheye kapılmadık." - " CNN Türk Genel Müdürü Bora Bayraktar da AA'dan aldıkları seçim verileri doğrultusunda sorunsuz bir yayın yaptıklarını belirterek, yayın dolayısıyla Anadolu Ajansı'na teşekkür etti. Seçim gecesi, başta siyasiler olmak üzere kamuoyunda AA'ya yöneltilen eleştirileri değerlendiren Bayraktar, "Batıdaki sandıkların açılmasıyla ilgili birtakım eleştiriler oluyor, bu da hep vardı. Önceki yıllara göre AA'nın sandık sonuçlarını daha dengeli açtığını düşünüyorum. Belki muhalefetin talebi doğrultusunda biraz daha batı da beklenebilir ama ben büyük bir sorun göremiyorum." dedi.