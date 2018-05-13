Aachen Yunus Emre Camisi ve Kültür Merkezi açıldı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Aachen kentinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine bağlı "Yunus Emre Camisi ve Kültür Merkezi" açıldı.

KRV Eyalet Başbakanı Armin Lashed açılışta yaptığı konuşmada birlik ile beraberlik vurgusu yaparak, eyaletlerinde hangi dinden, ırktan ve milletten olursa olsun herkesin barış ve hoşgörü içinde yaşadığını söyledi.

Lashed, "Uzun yıllar önce bu ülkeye gelen, bu ülkenin refahına ve kalkınmasına katkı sunan insanlar, nereden gelirse geldin buranın bir parçasıdır. Burada yaşayan Müslümanlar Almanya'ya ve Avrupa'ya aittir." dedi.

Müslümanlar için mübarek olan ramazan ayının yaklaştığını hatırlatan Lashed, bu yıl Başbakanlık Binası'nda ilk kez bir iftar daveti vereceklerini kaydetti.

- "Tarihi bir gün"

Cami Derneği Başkanı Abdulrahman Kol da şehirlerinde 1977'de başlayan camileşme sürecinin, yönetim, cemaat ve hayırsever dostların destekleriyle bugüne geldiğini belirterek, açılışın tarihi bir gün olduğunu ifade etti.

Kol, "Biz Türkiye asıllı göçmenler olarak, topluma layıkıyla katkımızı sağlamak için alt yapısını hazırladık. Artık merkezimizin tam teşekküllü hizmet verebilmesi için, şehir idaremiz ile politikacılarımızın desteklerinin hızlandırılması gerektiğinin altını bu vesileyle çizmek isterim." diye konuştu.

Aachen Büyükşehir Belediye Başkanı Marcel Philipp, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, DİTİB Genel Başkan Vekili Ahmet Dilek, DİTİB yetkilileri ve kentin yerel yöneticileri ile çok sayıda davetli açılışta yer aldı.

