AA'nın 98. kuruluş yıl dönümü

AMMAN (AA) - Ürdün Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumeni, Anadolu Ajansının (AA) gazetecilikte büyük medya kuruluşlarıyla rekabet edebildiğini ispatladığını belirtti.
AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Mumeni, "AA, son yıllarda çok sayıda medya kuruluşu için temel kaynak olmayı başardı." dedi.
Ajansın, dünya çapında büyük medya kuruluşları gibi gazetecilik ilkelerine bağlı kaldığını ve güvenilirlik özelliğine sahip olduğunu ifade eden Mumeni, AA'nın Ürdün'de iyi haberler yaptığını, gazetecilikteki tecrübelerini kullandığını ifade etti.
Mumeni ayrıca, Ürdün resmi haber ajansı PETRA ile AA'nın iş birliği anlaşmasının, iki ülke arasında medya alanındaki derin ilişkiyi teyit eder nitelikte olduğunu dile getirdi.
Ürdünlü Bakan, sözlerini Anadolu Ajansına başarı temennilerinde bulunarak tamamladı.
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