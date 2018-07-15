Başkent'te Ulus Meydanı ve Kızılay Metrosu'nda, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında AA foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı 15 Temmuz Sergisi açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesince, Ulus Meydanı ve Kızılay Metrosu'nda FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında AA foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı 15 Temmuz Sergisi'ne, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ulus Meydanı'ndaki sergiyi gezen Mustafa Gediz, burayı gezerken anılarının canlandığını belirterek gözyaşılarına hakim olamadı.

Gediz, "15 Temmuz gerçek bir Kurtuluş Savaşı'ydı. Rabbim bir daha göstermesin." dedi.

Sergiyi inceleyen vatandaşlardan Güldane Çalışkan da 15 Temmuz'da canını feda eden tüm şehitleri rahmetle andığını belirterek, "Fotoğrafları görünce 15 Temmuz'da yaşadığım aynı duyguları tekrar yaşadım. O günden beri her haberde ağlıyorum. Allah bir daha yaşatmasın. Daha iyiye gitmeyi nasip etsin." diye konuştu.

Sergi, akşama kadar açık kalacak.

