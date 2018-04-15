Antalya'yı anlatan çok sayıda fotoğraf sergisi açıldığını, çok sayıda fotoğraf sanatçısının Antalya'nın çeşitli güzelliklerini anlatan sergiler açtığını belirten Karaloğlu, kentin tüm değerlerini içine alan, her sezonu anlatacak bütüncül bir fotoğraf arşivi ile fotoğraf sergisi oluşturmayı arzuladıklarını kaydetti.

Vali Karaoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Turizm Haftası'nı, AA ile yapılan protokolle dört mevsim Antalya'yı anlatan AA'nın ödüllü foto muhabiri Ali İhsan Öztürk'ün fotoğraf sergisiyle başlattıklarını söyledi.

AA ile Antalya Valiliği arasında yapılan protokol çerçevesinde "Işıklar ve Gölgeler" temasıyla hazırlanan fotoğraf sergisinde kentin tabiatını, tarihi dokusunu ve kültürünü anlatan 75 fotoğraf yer aldı.

Bu kapsamda AA'nın foto muhabiri Öztürk'ün çektiği fotoğrafları hem Antalyalılarla hem de Antalya'ya gelecek yerli ve yabancı turistlerle paylaşmak istediklerini ifade eden Karaloğlu, bunun için Cumhuriyet Meydanı'nı kentin bütün değerlerini anlatan fotoğraflarla süslemeye çalıştıklarını dile getirdi.

Turizmin daha iyi geliştirilmesi için sektörle birlikte çalışmalar yaptıklarını anlatan Karaloğlu, "Antalya sadece sahiller demek değil. Antalya'nın, Likya'dan Roma'ya, Bizans'tan Selçuklu'ya Osmanlı'ya bu şehrin kültürünü medeniyetini oluşturan çok sayıda tarihi ve kültürel eserleri var. Çok önemli doğal güzellikleri, şelaleleri, mağaraları, vadileri, yaylaları, en önemlisi Toroslarda hala muhafaza etmeye çalıştığımız çok kadim bir Yörük kültürüyle Anadolu'nun bir parçası olan bu şehir bir sezonluk olamaz." dedi.

Bu şehirde var olan bütün değerler kullanıldığında 12 ayı kapsayacak turizm yapabilecek fırsatların ve imkanların olduğunu vurgulayan Karaloğlu, ona göre şehir, sektör, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları olarak hep beraber çalışmak gerektiğini anlattı.