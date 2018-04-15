Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali İhsan Öztürk'ün objektifinden Antalya'yı farklı yönleriyle yansıtan "Işıklar ve Gölgeler" isimli fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.
AA ile Antalya Valiliği arasında yapılan protokol çerçevesinde "Işıklar ve Gölgeler" temasıyla hazırlanan fotoğraf sergisinde kentin tabiatını, tarihi dokusunu ve kültürünü anlatan 75 fotoğraf yer aldı.
Cumhuriyet Meydanı'nda açılışı gerçekleştirilen sergiye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, AA foto muhabiri Öztürk ve vatandaşlar katıldı.
Vali Karaoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Turizm Haftası'nı, AA ile yapılan protokolle dört mevsim Antalya'yı anlatan AA'nın ödüllü foto muhabiri Ali İhsan Öztürk'ün fotoğraf sergisiyle başlattıklarını söyledi.
Antalya'yı anlatan çok sayıda fotoğraf sergisi açıldığını, çok sayıda fotoğraf sanatçısının Antalya'nın çeşitli güzelliklerini anlatan sergiler açtığını belirten Karaloğlu, kentin tüm değerlerini içine alan, her sezonu anlatacak bütüncül bir fotoğraf arşivi ile fotoğraf sergisi oluşturmayı arzuladıklarını kaydetti.
Bu kapsamda AA'nın foto muhabiri Öztürk'ün çektiği fotoğrafları hem Antalyalılarla hem de Antalya'ya gelecek yerli ve yabancı turistlerle paylaşmak istediklerini ifade eden Karaloğlu, bunun için Cumhuriyet Meydanı'nı kentin bütün değerlerini anlatan fotoğraflarla süslemeye çalıştıklarını dile getirdi.
Turizmin daha iyi geliştirilmesi için sektörle birlikte çalışmalar yaptıklarını anlatan Karaloğlu, "Antalya sadece sahiller demek değil. Antalya'nın, Likya'dan Roma'ya, Bizans'tan Selçuklu'ya Osmanlı'ya bu şehrin kültürünü medeniyetini oluşturan çok sayıda tarihi ve kültürel eserleri var. Çok önemli doğal güzellikleri, şelaleleri, mağaraları, vadileri, yaylaları, en önemlisi Toroslarda hala muhafaza etmeye çalıştığımız çok kadim bir Yörük kültürüyle Anadolu'nun bir parçası olan bu şehir bir sezonluk olamaz." dedi.
Bu şehirde var olan bütün değerler kullanıldığında 12 ayı kapsayacak turizm yapabilecek fırsatların ve imkanların olduğunu vurgulayan Karaloğlu, ona göre şehir, sektör, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları olarak hep beraber çalışmak gerektiğini anlattı.
Karaloğlu, serginin bir hafta açık kalacağını ve şehrin değişik noktalarında da sergileneceğini ifade etti.
TÜROFED Başkanı Ayık da turizm ve konaklama sektörünün Antalya için çok çalıştığını ve üstlerine düşeni layıkıyla yapmaya gayret ettiklerini söyledi.
En önemli görevlerinin bu ülkeye daha çok insan getirmek, daha çok ziyaretçi getirmek olduğunu anlatan Ayık, şunları kaydetti:
"Bu insanların da ülkemize daha çok döviz bırakmasını dolayısıyla da bırakılan bu dövizin ülke ekonomisine katkı yapmasıdır. Bizim sektör olarak ülkeye yapabileceğimiz en büyük katkı budur. Sadece Antalya'da değil Türkiye'nin her yerinde maksimum sayıda misafir ağırlamak istiyoruz. İnşallah 2014'te önemli bir rakamı bulmuştuk, 40 milyona ulaştık ve yakın zamanda yine bu rakamı görmek istiyoruz. Antalya bu konuda lokomotif destinasyonumuz bizim. Antalya'nın başarısı Türkiye'nin başarısına çok önemli katkılar yapıyor her zaman. Bunun için Antalya dünyanın en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi. "
ATSO Başkanı Çetin ise geçen yıl Antalya'nın 10 milyon turist ağırladığını, bu sene ise 14 milyon turistin gelmesini hedeflediklerini vurguladı.
Sergi, 22 Nisan'a kadar gezilebilecek.
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