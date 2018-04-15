HABER

AA'nın "Işıklar ve Gölgeler" fotoğraf sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 21:00 | Son Güncelleme

AA foto muhabiri Öztürk'ün Antalya'yı yansıtan 75 fotoğrafından oluşan "Işıklar ve Gölgeler" isimli sergisinin açılışı yapıldı - Vali Karaoğlu: - "Antalya sadece sahiller demek değil. Antalya'nın Likya'dan Roma'ya, Bizans'tan Selçuklu'ya Osmanlı'ya bu şehrin kültürünü, medeniyetini oluşturan çok sayıda tarihi ve kültürel eserleri var"

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali İhsan Öztürk'ün objektifinden Antalya'yı farklı yönleriyle yansıtan "Işıklar ve Gölgeler" isimli fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

AA ile Antalya Valiliği arasında yapılan protokol çerçevesinde "Işıklar ve Gölgeler" temasıyla hazırlanan fotoğraf sergisinde kentin tabiatını, tarihi dokusunu ve kültürünü anlatan 75 fotoğraf yer aldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda açılışı gerçekleştirilen sergiye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, AA foto muhabiri Öztürk ve vatandaşlar katıldı.

Vali Karaoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Turizm Haftası'nı, AA ile yapılan protokolle dört mevsim Antalya'yı anlatan AA'nın ödüllü foto muhabiri Ali İhsan Öztürk'ün fotoğraf sergisiyle başlattıklarını söyledi.

Antalya'yı anlatan çok sayıda fotoğraf sergisi açıldığını, çok sayıda fotoğraf sanatçısının Antalya'nın çeşitli güzelliklerini anlatan sergiler açtığını belirten Karaloğlu, kentin tüm değerlerini içine alan, her sezonu anlatacak bütüncül bir fotoğraf arşivi ile fotoğraf sergisi oluşturmayı arzuladıklarını kaydetti.

Bu kapsamda AA'nın foto muhabiri Öztürk'ün çektiği fotoğrafları hem Antalyalılarla hem de Antalya'ya gelecek yerli ve yabancı turistlerle paylaşmak istediklerini ifade eden Karaloğlu, bunun için Cumhuriyet Meydanı'nı kentin bütün değerlerini anlatan fotoğraflarla süslemeye çalıştıklarını dile getirdi.

Turizmin daha iyi geliştirilmesi için sektörle birlikte çalışmalar yaptıklarını anlatan Karaloğlu, "Antalya sadece sahiller demek değil. Antalya'nın, Likya'dan Roma'ya, Bizans'tan Selçuklu'ya Osmanlı'ya bu şehrin kültürünü medeniyetini oluşturan çok sayıda tarihi ve kültürel eserleri var. Çok önemli doğal güzellikleri, şelaleleri, mağaraları, vadileri, yaylaları, en önemlisi Toroslarda hala muhafaza etmeye çalıştığımız çok kadim bir Yörük kültürüyle Anadolu'nun bir parçası olan bu şehir bir sezonluk olamaz." dedi.

Bu şehirde var olan bütün değerler kullanıldığında 12 ayı kapsayacak turizm yapabilecek fırsatların ve imkanların olduğunu vurgulayan Karaloğlu, ona göre şehir, sektör, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları olarak hep beraber çalışmak gerektiğini anlattı.

Karaloğlu, serginin bir hafta açık kalacağını ve şehrin değişik noktalarında da sergileneceğini ifade etti.

TÜROFED Başkanı Ayık da turizm ve konaklama sektörünün Antalya için çok çalıştığını ve üstlerine düşeni layıkıyla yapmaya gayret ettiklerini söyledi.

En önemli görevlerinin bu ülkeye daha çok insan getirmek, daha çok ziyaretçi getirmek olduğunu anlatan Ayık, şunları kaydetti:

"Bu insanların da ülkemize daha çok döviz bırakmasını dolayısıyla da bırakılan bu dövizin ülke ekonomisine katkı yapmasıdır. Bizim sektör olarak ülkeye yapabileceğimiz en büyük katkı budur. Sadece Antalya'da değil Türkiye'nin her yerinde maksimum sayıda misafir ağırlamak istiyoruz. İnşallah 2014'te önemli bir rakamı bulmuştuk, 40 milyona ulaştık ve yakın zamanda yine bu rakamı görmek istiyoruz. Antalya bu konuda lokomotif destinasyonumuz bizim. Antalya'nın başarısı Türkiye'nin başarısına çok önemli katkılar yapıyor her zaman. Bunun için Antalya dünyanın en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi. "

ATSO Başkanı Çetin ise geçen yıl Antalya'nın 10 milyon turist ağırladığını, bu sene ise 14 milyon turistin gelmesini hedeflediklerini vurguladı.

Sergi, 22 Nisan'a kadar gezilebilecek.

Cinsel istismar davasında kan donduran açıklama!Cinsel istismar davasında kan donduran açıklama!
Düştü mü? Atladı mı? Son fotoğrafı ortaya çıktıDüştü mü? Atladı mı? Son fotoğrafı ortaya çıktı
Eski ABD Başkanı'ndan Trump'a uyarıEski ABD Başkanı'ndan Trump'a uyarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ali İhsan Öztürk Antalya Antalya Valisi Münir Karaloğlu foto muhabiri fotoğraf sergisi ışıklar ve gölgeler

En Çok Okunan Haberler

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den vazgeçti

Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den vazgeçti

Özcan Deniz'den eşi Feyza'ya büyük jest

Özcan Deniz'den eşi Feyza'ya büyük jest

Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Medya küçümsedi ama...

Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Medya küçümsedi ama...

İlginizi Çekebilir

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Trabzon'da FETÖ operasyonu: 19 kişi gözaltında

Trabzon'da FETÖ operasyonu: 19 kişi gözaltında

Eskişehir Osmangazi katliamı sorumlusu Volkan Bayar istihbaratçı mıydı? Resmi açıklama geldi

Eskişehir Osmangazi katliamı sorumlusu Volkan Bayar istihbaratçı mıydı? Resmi açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener'den Galatasaray - Başakşehir maçı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme

Meral Akşener'den Galatasaray - Başakşehir maçı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme

Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali! Bu sefer koordinat verdi

Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali! Bu sefer koordinat verdi

Suriye'yi vuran Üçlü Koalisyon'a İsrail'den çağrı: İran'ı da vurun!

Suriye'yi vuran Üçlü Koalisyon'a İsrail'den çağrı: İran'ı da vurun!

İzmir'den kahreden şehit haberi! Nöbet tutan asker kazayla kendisini vurdu!

İzmir'den kahreden şehit haberi! Nöbet tutan asker kazayla kendisini vurdu!

Erdoğan'dan sosyal medya eleştirisi: Ne yazık ki denetimsiz ve alabildiğine serbest

Erdoğan'dan sosyal medya eleştirisi: Ne yazık ki denetimsiz ve alabildiğine serbest

Cübbeli Ahmet'ten penis duası açıklaması: Suya okuyup üflüyor sonra...

Cübbeli Ahmet'ten penis duası açıklaması: Suya okuyup üflüyor sonra...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.