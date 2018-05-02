Anadolu Ajansı (AA) tarafından hazırlanan "Muhabir" kitabı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencilerinin kaynak kitabı oldu.
AA tarafından geleneksel gazetecilik kurallarının yanı sıra yeni medya okurlarının beklentileri de dikkate alınarak hazırlanan ve bir rehber niteliği taşıyan "Muhabir" kitabı, gazetecilik bölümü son sınıfı öğrencilerinin "el kitabı" haline geldi.
OMÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Onur Bekiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AA tarafından hazırlanan "Muhabir" kitabının yeni yetişen gazeteciler için önemli bir kaynak olduğunu vurguladı.
Bekiroğlu, kitabın profesyonel bir ekip tarafından tecrübe ve bilgiye dayalı yazıldığına işaret ederek, "Kitap tamamen kaynak niteliğinde. Eğitici ve bilgilendirici yönleriyle genç gazetecilerin mutlaka okuması gereken bir kitap. Örneklerle haber yazımı, kriz haberciliği, yazım kuralları, medya hukuku, basın özgürlüğü gibi kavramlar ve yeni medya alanında geniş içeriklere sahip olmasının çok fayda sağlayacağına inanıyorum.'' dedi.
OMÜ Rektörlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Mürsel Kan da kitabın öğrenciler ve kendileri için yol gösterici bir kılavuz niteliğinde olduğunu belirtti.
Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisi Tutku Beyza Bay da kitaptan çok yararlandıklarını ifade ederek, "Muhabir kitabı, aldığımız eğitimin devamı niteliğinde bir kaynak eser olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisi Hüseyin Temiz de kitabın içinde kendileri için faydalı olacak bilgilerin yer aldığını, gazetecilik alanında zorlandıkları her konuda başvurabilecekleri bir kaynak olduğunu kaydetti.
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