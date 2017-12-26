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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 23:54 | Son Güncelleme 2 saat önce

- Sanatçı Kerem Görsev, üç kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı

İSTANBUL (AA) - Besteci, piyanist ve caz sanatçısı Kerem Görsev, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İstanbul Kültür Üniversitesi'nin düzenlediği yeni yıl organizasyonu kapsamında Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde sahne alan Görsev, konser öncesi, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledikten sonra, "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerindeki "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.

Görsev, "Haber" kategorisinde Onur Çoban'ın "Myanmar'dan Teknelere Kaçış" adlı fotoğrafına oy verdi.

"Yaşam" kategorisinde, Zekeriya Karadavut tarafından çekilen "Kostak, profesyonel yürüteçle yuvasına döndü" fotoğrafını oylayan Görsev, köpekleri çok sevdiğini ve 40 yıldır köpek beslediğini söyledi.

Kerem Görsev, "Spor" kategorisinde ise sporda şiddetin yer almaması gerektiğinin altını çizerek, yine Onur Çoban'ın çektiği "Yardımcı Hakeme Atılan Cisimler" başlıklı fotoğrafı seçti.

(AA)

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