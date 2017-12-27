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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 14:27 | Son Güncelleme 16 dakika önce

- Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi İzetbegovic, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Boşnak lider haber kategorisinde "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk", yaşam kategorisinde "Koyunların yolculuğu", spor kategorisinde ise "Etnospor Kültür Festivali" için oy kullandı

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzetbegovic, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak üç kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı.

Boşnak lider İzetbegovic, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi.

İzetbegovic, haber kategorisinde, Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaşanan olaylar sırasında İsrail askerlerinin gözaltına aldığı ve gözlerini bağlayıp götürdüğü 16 yaşındaki Fevzi El-Junidi isimli Filistinli çocuğun bulunduğu ve tüm dünyada büyük yankı uyandıran "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk" isimli fotoğraf için oyunu kullandı.

Boşnak lider, yaşam kategorisindeki tercihini "Koyunların yolculuğu" başlıklı fotoğraftan yana yaparken, spor kategorisinde ise atlı akrobasi gösterisi yapan bir sporcunun bulunduğu "Etnospor Kültür Festivali" başlıklı fotoğrafa oy verdi.

İzetbegovic, oylamanın ardından yaptığı değerlendirmede, haber kategorisinde oy verdiği "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk" başlıklı fotoğraf konusunda ikilemde kalmadığını vurgulayarak, "Bu fotoğraf, o bölgede on yıllardır devam eden, çok daha güçlü ve organize olanın zayıfa karşı şiddetinin paradigması aslında. Fotoğrafta çocuğun gözlerinin bağlı olduğunu görüyoruz. Bu, aslında yıllardır süren şiddetin bir fotoğrafı." ifadelerini kullandı.

Yaşam kategorisindeki tercihini değerlendiren İzetbegovic, burada yeni doğmuş bir kuzuyu taşıyan ve zorlu hava koşullarında onu hayatta tutmaya çalışan çobanı seçtiğini kaydetti.

İzetbegovic, spor kategorisindeki tercihi olan fotoğrafı ise "büyüleyici" olarak nitelendirdi.

(AA)

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