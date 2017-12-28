İSTANBUL (AA) - Yazar ve eleştirmen Doğan Hızlan, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Hızlan, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledikten sonra "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.
İlk olarak "Haber" kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Hızlan, bu kategoride Alaa Mohammad'ın çektiği "Suriye'de 'Çatışmasızlık Bölgeleri'ne Saldırdılar" adlı fotoğrafa oy verdi.
Hızlan, "Yaşam" kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un objektifine yansıyan ve albinizme dikkati çeken "Türkiye'nin Beyaz Melekleri" adlı fotoğrafı oyladı.
"Spor" kategorisindeki fotoğrafları da tek tek inceleyen Doğan Hızlan, bu kategoride ise tercihini, Kocaeli'de düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'ndaki final müsabakasında, Tahir Turan Eroğlu'nun çektiği fotoğraftan yana kullandı.
(AA)
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