HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Toprak, oylama için AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Vali Toprak tercihini, "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'in bayram namazı", "yaşam" kategorisinde Arif Hüdaverdi'nin "Somali'de çocukların oyunu" ve "spor" kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Atlı okçuluk gösterisi" fotoğrafından yana kullandı.

Dünyanın bütün ülkelerine yayılmış ve birçok dilde yayın yapan Anadolu Ajansı'nın çok önemli bir görevi yerine getirdiğini vurgulayan Toprak, AA çalışanlarının, vatandaşların haber alma haklarını kullanabilmeleri amacıyla en zorlu şartlarda, yerine göre hayatlarını hiçe sayarak çalıştığına işaret etti.

Vali Toprak, şunları söyledi:

"Hakkari'deki sınır bölgelerinde, üs bölgelerimizde, yoğun karın olduğu köylerimizde, mezralarımızda herhangi bir haber aldıklarında hiçbir zorluğa yenilmeden göğsünü siper edip bu bölgelere intikal edip çok büyük mahrumiyetler yaşayarak, bazen canları tehlikeye girme pahasına görev yapan muhabir arkadaşlarımız ile ülkemizin ve dünyanın değişik bölgelerinde görev icra eden Anadolu Ajansı çalışanlarına tebriklerimi iletiyorum. Halkımızın dünyadan, ülkemizden ve diğer bölgelerden haberdar olmasını ve buna göre refleks geliştirmesini sağlıyorlar."

(AA)