İSTANBUL (AA) - Dizi ve sinema oyuncusu Sinem Uslu, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Uslu, oy kullanmadan önce, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

"Arka Sıradakiler", "Huzur Sokağı", "Kiralık Aşk" ve "Ay" adlı yapımlarda aldığı rollerle tanınan sanatçı, üç kategorideki fotoğrafları da beğendiğini dile getirerek, her fotoğrafta özellikle ifadelere baktığını, ayrıca insan ile hayvan arasındaki bağı gösteren fotoğrafları beğendiğini söyledi.

Oyuncu Uslu, ilk olarak "Yaşam" kategorisini inceleyerek, Zekeriya Karadavut'un "Kostak, profesyonel yürüteçle yuvasına döndü" başlıklı fotoğrafı için oy kullandı.

"Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Somali'de hasta çocuklar" fotoğrafını seçen Uslu, "spor" kategorisinde ise Sercan Küçükşahin'in "Atlı okçuluk gösterisi" adlı fotoğrafı için oy verdi.

(AA)