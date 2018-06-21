AB, 48 saatte suçluların mal varlığına el koyacak

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), yeni bir düzenlemeyle suçluların üye ülkelerdeki mal varlıklarına 48 saat içinde el koyabilecek veya dondurabilecek.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosunun suçluların üye ülkelerdeki mal varlığına el konulması ve dondurulmasını kolaylaştıracak yeni düzenleme konusunda siyasi uzlaşı sağladığı bildirildi.

Açıklamada, yeni düzenlemenin terör finansmanıyla mücadeleyi artırmayı amaçladığı belirtildi.

Mevcut AB mevzuatının yetersiz olduğu kaydedilen açıklamada, yeni düzenlemeyle AB sınırları içinde suçlulara ait mal varlıklarına daha hızlı şekilde el konulması ve dondurulmasının sağlanacağı ifade edildi.

- Mal varlığına 48 saat içinde el konulabilecek

Açıklamada ifadelerine yer verilen AB Komisyonu Adalet, Tüketiciler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Üyesi Vera Jourova, "Halihazırda suç gelirlerinin yüzde 99'u suçluların ve teröristlerin elinde bulunuyor. Üye ülkeler çok daha iyi ve hızlı şekilde iş birliği yürütmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Jourova, yeni düzenlemenin 48 saat içinde suçluların mal varlıklarına el konulmasına ya da dondurulmasına imkan vereceği bildirdi.

Uzlaşının yasalaşması için AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosunun resmi onayı gerekiyor.

