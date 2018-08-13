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AB, Aquarius krizini çözmeye çalışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 17:56 | Son Güncelleme

AB Komisyonu Sözcüsü Tove Ernst: - "AB olarak sorunun çözümü için tam diplomatik destek vermeye hazırız"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), İtalya ve Malta'nın, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 141 göçmeni taşıyan arama kurtarma gemisi Aquarius'a limanlarını açmamasına ilişkin, "Sorunun çözümü için tam diplomatik destek vermeye hazırız." açıklaması yaptı.

AB Komisyonu Sözcüsü Tove Ernst, günlük basın toplantısında bir soruya verdiği yanıtta, Aquarius gemisine limanların açılmaması nedeniyle birliğin sorunu çözmek için bazı üye devletlerle iletişim halinde olduğunu ifade etti.

Ernst, "AB olarak sorunun çözümü için tam diplomatik destek vermeye hazırız." dedi.

İtalya ve Malta cuma günü kurtarılan, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 141 göçmeni taşıyan Aquarius'a limanlarını açmayı reddetmişti.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Başbakanlık kaynaklarına dayandığı habere göre, daha önce "insani bir krizi önlemek için" 629 göçmenin bulunduğu Aquarius gemisini kabul eden Pedro Sanchez hükümeti de gemiye bu kez kucak açmak istemiyor.

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Anahtar Kelimeler:
AB Aquarius İtalya

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