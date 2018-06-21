AB Bakanı Çelik AA Editör Masası'na konuk oldu

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin AB ve Suriye'ye yönelik yaptığı açıklamalara ilişkin, "Bunlar en hafif deyimiyle gerçeklik algısından kopmuş siyasi masaldır." dedi
Bakan Çelik, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Çelik, 24 Haziran seçimlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede hem siyasetçi hem de gözlemci olarak Türkiye'deki genel seçim kampanyasına baktığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında birçok adayın değil, tek bir lobinin olduğunu söyledi.
Bu durumun üzücü olduğunu dile getiren Çelik, adayların daha kaliteli tezler ortaya koyması gerektiğinin altını çizdi. Bakan Çelik, "Türkiye'nin cumhurbaşkanlığına aday olmak sadece retorikle götürülecek bir iş değil." ifadesini kullandı.
Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti açısından bakıldığında hala güçlü pozitif bir ajandanın olduğunu, muhalefet adaylarının ise negatif ajandayı temsil ettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın siyaseti oksijen siyaseti, diğerlerinin siyaseti karbondioksit siyaseti." diye konuştu.
Türk milletinin en büyük gücünün sandıkla kurduğu ilişki olduğunu söyleyen Çelik, bu ilişkinin siyasete talimat veren bir güç olduğunu kaydetti.
- "Bunlar gerçeklik algısından kopmuş siyasi masaldır"
Bakan Çelik, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim sonrası AB ile sorunları hemen çözeceği ve Suriye'ye yönelik yaptığı açıklamalara ilişkin, "Bunlar en hafif deyimiyle gerçeklik algısından kopmuş siyasi masaldır." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin AB meselesine çok büyük yatırım yaptığını bildiren Çelik, bu hedefle bir sürü reformlar ortaya konulduğuna dikkati çekti.
Çelik, "Avusturya'nın göçmenleri kendi ülkesinden kovan, insanları tel örgülerle ve ordularla engellemeye çalışan İslam düşmanı ırkçı bir başbakanı (Sebastian Kurz) var." dedi.
Bakan Çelik, İnce'nin söylemlerinde herhangi bir gerçekçi politikaya rastlanmadığını belirterek, "AK Parti iktidara geldiğinde bunları yapmıştı. Bunda da başarılı olmuştu. Şimdi onu taklit edelim gibisinden ama anakronik bir şekilde bütün bu hikayeyi atlayarak bu süreci değerlendirmiş oluyorlar." diye konuştu.
(Sürecek)
Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...
Katili öz amcası çıktı! Korkunç ifade: Ona aşıktım
24 Haziran seçimi uyarısı! Çok ağır cezaları var
Düğününe 1 ay kala kayıplara karıştı
Başbakan Binali Yıldırım 'vahim bir durum' dedi son anketi açıkladı
Demirtaş: Diğer adaylar serbest kalırsam Erdoğan'ın kazanma şansının azalacağını biliyor
İlk kez görüntülenmişti! Koltuk değneklerinin sırrı ortaya çıktı!
Cani kocanın kan donduran ifadesi: Eşimi bıçakladım, doğum yapmaya başladı
Sevgilisinin kafasını yüzüp kulağını kesmişti! Karar verildi...
Bekarlığa veda partisinde tanıştığı adamla kaçtı
Erdoğan canlı yayında açıkladı: 20 bin daha alacağız
Okuyucu Yorumları 0 yorum