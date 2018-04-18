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AB Bakanı Çelik: "(AB raporu) Objektif dille yazılmış, hakkaniyete dayalı, olumlu ajanda içeren, gelecek perspektifi sunan bir eleştiri görmüyoruz."

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 11:00 | Son Güncelleme

AB Bakanı Çelik: "(AB raporu) Objektif dille yazılmış, hakkaniyete dayalı, olumlu ajanda içeren, gelecek perspektifi sunan bir eleştiri görmüyoruz."

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