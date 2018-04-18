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AB Bakanı Çelik: "Rapor yakınlaşmayı teşvik etmekten çok uzaktır."

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 10:54 | Son Güncelleme

IHAAW104724-GEN/18-04-2018 - AB Bakanı Çelik: "Rapor yakınlaşmayı teşvik etmekten çok uzaktır." 18.04.2018 10:47:24 TSI NNNN

IHAAW104724-GEN/18-04-2018

- AB Bakanı Çelik: "Rapor yakınlaşmayı teşvik etmekten çok uzaktır."

18.04.2018 10:47:24 TSI
NNNN

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