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AB Bakanı Çelik'ten 300 Fransız siyasetçi ve yazara sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 13:07 | Son Güncelleme

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik: - "(300 Fransız yazar ve siyasetçinin şiddet ve Yahudi düşmanlığı yayıyor iddiasıyla Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılmasını istemesi) İnsanlık rehberi Kur’an’dan insan karşıtı bağnazlık ve şiddet çıkaran DEAŞ neyse, bu 300 Fransız da aynı" - "Entelektüel şiddetin ve barbarlığın en çarpıcı örneği bu. Bu kişiler kim olurlarsa olsunlar ve şimdiye kadar neyi savunmuş olurlarsa olsunlar, bağnazlık tarihinin ilk sırasına yazılacaklar"

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de aralarında bulunduğu 300 Fransız yazar ve siyasetçinin "şiddet ve Yahudi düşmanlığı yaydığı" iddiasıyla Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılmasını istemesine ilişkin, "İnsanlık rehberi Kur’an’dan insan karşıtı bağnazlık ve şiddet çıkaran DEAŞ neyse, bu 300 Fransız da aynı." dedi.

Bakan Çelik, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, aralarında eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin de bulunduğu 300 Fransız yazar ve siyasetçinin "şiddet ve Yahudi düşmanlığını yaydığını" öne sürerek Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılmasını istemelerine tepki gösterdi.

Çelik, "Entelektüel şiddetin ve barbarlığın en çarpıcı örneği bu. Bu kişiler kim olurlarsa olsunlar ve şimdiye kadar neyi savunmuş olurlarsa olsunlar, bağnazlık tarihinin ilk sırasına yazılacaklar. Barbarlık modern dünyanın ortasına entelektüel ve siyasi sıfatlarla yerleşiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu kişilerin "barbar ve ahlak dışı" taleple terör örgütü DEAŞ'ın ideolojik akrabalığına kayıt yaptırdıklarını ilan ettiklerini belirten Çelik, "DEAŞ’ın en yakın ideolojik akrabası olduklarını ancak bu şekilde anlatabilirlerdi. Ancak siyasal psikiyatrinin konusu olacak bu yaklaşım, Avrupa’nın ortasında nasıl bir barbarlığın yükseldiğini, en az DEAŞ kadar tehlikeli bu zihniyetin kendisini nasıl bazı kavramların arkasına sakladığını ifşa ediyor." ifadelerini kullandı.

Çelik, "DEAŞ'ın aleni akrabalarını" tespit etmenin kolay olduğunu vurgulayarak, "Asıl böyle entelektüel ve siyasi görünüm arkasındakiler çok tehlikeli. Sözde şiddet karşıtı görünüp yaklaşımlarıyla bağnaz ve şiddete tapan zihniyet bu. İnsanlık rehberi Kur’an’dan insan karşıtı bağnazlık ve şiddet çıkaran DEAŞ neyse, bu 300 Fransız da aynı." mesajını paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik Fransa

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