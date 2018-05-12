HABER

AB Bakanı Çelik'ten AB'ye Brexit uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 17:50 | Son Güncelleme

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından birliğin bu ülkenin stratejik rolünden mahrum kalacağını söyledi

LONDRA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının (Brexit) ardından birliğin bu ülkenin stratejik rolünden mahrum kalacağını belirtti.

Çelik, bu yıl 7'incisi İngiltere'de düzenlenen Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'nun bugünkü oturumunda, İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile "Brexit Sonrası" başlıklı panele katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen panelde, Brexit'in ardından Türkiye ile İngiltere'nin hem kendi aralarındaki hem de AB ile olan ilişkilerinin ne yönde şekilleneceğinin ele alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Brexit'i takiben AB'nin İngiltere'nin stratejik rolünden mahrum kalacağını vurgulayan Çelik, iki büyük Avrupa demokrasisi olan Türkiye ile İngiltere'nin stratejik iş birliğinin ise Brexit sonrasında da süreceğini kaydetti.

Çoklu krizlerle mücadele eden AB'nin Türkiye ve İngiltere olmadan, değişen uluslararası sistemin şartlarına uyum sağlamasının ve etkin bir aktör olmasının mümkün olamayacağını ifade eden Bakan Çelik, Avrupa'nın güvenliğinin de Türkiye ile İngiltere olmadan düşünülemeyeceğinin altını çizdi.

Çelik, bununla birlikte İngiltere'nin AB'den ayrılmasının, Türkiye'nin de Gümrük Birliği üyesi olması ve AB hukukundan kaynaklanan kazanımlar nedeniyle başta ticari olmak üzere ikili ilişkileri etkileyeceğini söyledi.

Büyük bir ticari ortak olan İngiltere ile Türkiye arasında yeni dönemde ayrı ve güçlü bir serbest ticaret anlaşmasının yapılmasının öngörüldüğünü ifade eden Bakan Çelik, Brexit'in siyasi, ekonomik, ticari ve hukuki alanlardaki muhtemel sonuçlarının olumlu yönde geliştirilmesi için iki ülke makamlarının teknik görüşmeler yürüttüklerini kaydetti.

Çelik, dün başlayan Tatlıdil Forumu'nun açılışındaki akşam yemeğine dün York Dükü Prens Andrew ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile katılmıştı. Basına kapalı yemekte konuşan Çelik ile Johnson'ın ikili ilişkilerin ve iş birliğinin önemini vurguladıkları öğrenilmişti.

Kılıçdaroğlu: Muharrem İnce bir ezberi daha bozduKılıçdaroğlu: Muharrem İnce bir ezberi daha bozdu
Flaş karar... Seçim sonrasına ertelendiFlaş karar... Seçim sonrasına ertelendi
Temel Karamollaoğlu seçim startını verdi! Dikkat çeken ziyaretlerTemel Karamollaoğlu seçim startını verdi! Dikkat çeken ziyaretler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Brexit ingiltere Ömer Çelik Tatlıdil Forum

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı

Devlet Bahçeli'den 24 Haziran açıklaması!

Devlet Bahçeli'den 24 Haziran açıklaması!

Yavuz Bingöl: Onlardan daha çok demokratız

Yavuz Bingöl: Onlardan daha çok demokratız

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

ANAR Genel Müdürü, 24 Haziran seçimleri için son anket sonucunu açıkladı

ANAR Genel Müdürü, 24 Haziran seçimleri için son anket sonucunu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Ayasofya Meydanı'nda sabah namazı kılındı

Ayasofya Meydanı'nda sabah namazı kılındı

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Çorum'da mezarlıktaki gizemli kız hakkında valilikten açıklama

Çorum'da mezarlıktaki gizemli kız hakkında valilikten açıklama

Tokat, Reşadiye'de 2,5 yıl önce kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol hakkında ilgili flaş gelişme

Tokat, Reşadiye'de 2,5 yıl önce kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol hakkında ilgili flaş gelişme

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da 5 milyon TL'lik vurgun yapan iş adamı görünümlü organize çete çökertildi

Ankara'da 5 milyon TL'lik vurgun yapan iş adamı görünümlü organize çete çökertildi

Bakan Özhaseki: İmar barışından gelen para, deprem için belediyelere kredi olacak

Bakan Özhaseki: İmar barışından gelen para, deprem için belediyelere kredi olacak

CNN Türk’te deprem: Ana haber spikeri Duygu Demirdağ istifa etti

CNN Türk’te deprem: Ana haber spikeri Duygu Demirdağ istifa etti

Kuzey Kore'den flaş karar! Nükleer deneme alanlarını kapatıyor!

Kuzey Kore'den flaş karar! Nükleer deneme alanlarını kapatıyor!

Genel af mı geliyor? Devlet Bahçeli'den erken seçim öncesi genel af açıklaması

Genel af mı geliyor? Devlet Bahçeli'den erken seçim öncesi genel af açıklaması

Milyonlarca liralık gaspın şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Milyonlarca liralık gaspın şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.