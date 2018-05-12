AB Bakanı Çelik'ten AB'ye Brexit uyarısı

LONDRA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının (Brexit) ardından birliğin bu ülkenin stratejik rolünden mahrum kalacağını belirtti.

Çelik, bu yıl 7'incisi İngiltere'de düzenlenen Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'nun bugünkü oturumunda, İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile "Brexit Sonrası" başlıklı panele katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen panelde, Brexit'in ardından Türkiye ile İngiltere'nin hem kendi aralarındaki hem de AB ile olan ilişkilerinin ne yönde şekilleneceğinin ele alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Brexit'i takiben AB'nin İngiltere'nin stratejik rolünden mahrum kalacağını vurgulayan Çelik, iki büyük Avrupa demokrasisi olan Türkiye ile İngiltere'nin stratejik iş birliğinin ise Brexit sonrasında da süreceğini kaydetti.

Çoklu krizlerle mücadele eden AB'nin Türkiye ve İngiltere olmadan, değişen uluslararası sistemin şartlarına uyum sağlamasının ve etkin bir aktör olmasının mümkün olamayacağını ifade eden Bakan Çelik, Avrupa'nın güvenliğinin de Türkiye ile İngiltere olmadan düşünülemeyeceğinin altını çizdi.