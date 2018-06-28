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AB Bakanı Çelik'ten Afrikalı liderlere "AB" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 19:31 | Son Güncelleme

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik: - "(Hollanda Başbakanı Mark) Rutte’nin teklifine karşı Afrikalı dostlarımızı uyarmak isterim. Anlaşma yapmadan bizimle konuşmanız faydalı olur" - "AB'nin 18 Mart anlaşmasında bize verdiği sözleri hangi estetik bahanelerle tutmadığını anlatabiliriz size" - "Sonra göç kontrol altına alınınca, verilen sözlerin tutulmadığını görecekler. Sözlerin neden tutulmadığına dair estetik bahanelerle ve yalanlarla karşılaşacaklar" - "AB artık adressiz konuşmayı bıraksın. Sorun bahçede değil, mutfakta... Mutfaktakiler AB’yi Weimar Cumhuriyeti’ne çevirmeye çalışıyor"

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB'nin sığınmacı sorununu çözmek üzere anlaşma yapmak istediği Afrikalı liderlere seslenerek, "Afrikalı dostlarımızı uyarmak isterim. Anlaşma yapmadan bizimle konuşmanız faydalı olur. AB'nin 18 Mart anlaşmasında bize verdiği sözleri hangi estetik bahanelerle tutmadığını anlatabiliriz size." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AB Liderler Zirvesi öncesinde Avrupalı siyasilerin, sığınmacı sorununu çözmek için Afrika'da kurulması planlanan "bölgesel tahliye merkezleri"ne dair açıklamalarına ilişkin Afrikalı liderlere uyarılarda bulundu.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin, sığınmacı akınını kontrol altına almak için Afrika'daki ülkelerle Türkiye ile yapılan mutabakata benzer anlaşma yapılabileceği sözlerine karşılık Çelik, "Rutte'nin teklifine karşı Afrikalı dostlarımızı uyarmak isterim. Anlaşma yapmadan bizimle konuşmanız faydalı olur. AB'nin 18 Mart anlaşmasında bize verdiği sözleri hangi estetik bahanelerle tutmadığını anlatabiliriz size." ifadelerini kullandı.

- "Verilen sözlerin tutulmadığını görecekler"

Çelik, Afrikalı yetkililerin, AB temsilcileri ve AB ülkelerinden anlaşma yapılana kadar iş birliğine açık, sık sık yapılan üst düzey ziyaretlerle karşılaşacaklarını belirterek, "Ciddi sözler verilecek ve beraber çalışmanın öneminden uzun cümlelerle bahsedilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Göç dalgası kontrol altına alınana kadar bu tutumun süreceğine dikkati çeken Çelik, "Sonra göç kontrol altına alınınca, verilen sözlerin tutulmadığını görecekler. Sözlerin neden tutulmadığına dair estetik bahanelerle ve yalanlarla karşılaşacaklar." uyarısında bulundu.

Çelik, "bu yalanları" ilk önce Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un dillendireceğine işaret ederek, "Arkasından aşırı sağın iktidarda olduğu ya da ikinci parti olduğu ülkeler başlayacak. AB yetkilileri ise 'Ortak karar alamıyoruz, çok üzgünüz.' diyecek." ifadelerini kullandı.

- "Adressiz sözler işe yaramıyor"

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in "Biz Brüksel'den Kuzey Afrika ülkeleri adına karar alamayız. Bu, 'Sömürgecilik yapıyoruz.' gibi yanlış bir mesaj gönderir." ifadelerinin doğru bir tespit olduğunu kaydeden Çelik, "Fakat Juncker’in bu sözleri adrese teslim etmesi gerekiyor. Adressiz sözler işe yaramıyor. Göç meselesini köprüler kurarak yönetmek yerine, duvarlar örerek karşılayan zihniyete söylenmesi gereken sözler bunlar." değerlendirmesinde bulundu.

- "AB artık adressiz konuşmayı bıraksın"

Juncker'in bu sözlerini, göçmen düşmanlığı yapan Kurz'a söylemesinin iyi bir başlangıç olabileceğini vurgulayan Çelik, "AB artık adressiz konuşmayı bıraksın. Sorun bahçede değil, mutfakta. Mutfaktakiler AB'yi Weimar Cumhuriyeti'ne çevirmeye çalışıyor. Göçmen düşmanlığı bu ırkçıların sadece bahanesi." ifadelerini kullandı.

Hollanda Başbakanı Rutte, AB Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, sığınmacı sorununu tam olarak çözmenin mümkün olmadığına işaret ederek, "Sığınmacı akınını kontrol altına almamız gerekiyor. Bunun için Afrika'daki ülkelerle Türkiye'yle yapılan sığınmacı mutabakatına benzer anlaşmalar yapılabilir." demişti.

Yasa dışı sığınmacı akınına, sayılar daha fazla artmadan müdahale edilmesi gerektiğinin altını çizen Rutte, yeni bir sığınmacı krizine hazır olmadıklarını söylemişti.

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AB Bakanı Ömer Çelik AB Liderler Zirvesi Afrika Hollanda sığınmacı Türkiye

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