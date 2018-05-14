AB Bakanı Çelik'ten İsrail'e tepki

ANKARA (AA) – Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Gazze’de tüm dünyanın gözü önünde yeni bir İsrail zulmü yaşandığını belirterek, “Bu vahşetin sorumlusu İsrail, hukuksuz bir şekilde Kudüs'te büyükelçilik açan ABD'nin cesaretlendirmesi ile mazlum Filistinlileri katlediyor.” ifadesini kullandı.
Bakan Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve bunu protesto eden Filistinlilerin İsrail tarafından şehit edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
"İsrail, cinayet işlemeye devam ediyor" mesajına yer veren Çelik, "Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde yeni bir İsrail zulmü yaşanıyor. Bu vahşetin sorumlusu İsrail, hukuksuz bir şekilde Kudüs'te büyükelçilik açan ABD'nin cesaretlendirmesi ile mazlum Filistinlileri katlediyor. Hayasızca katliam işleyenler karşısında, insanlığın şerefini temsil eden tüm yeryüzü sakinleri mazlumların yanında." ifadelerini kullandı.
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