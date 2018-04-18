IHAAW105913-GEN/18-04-2018

- AB Bakanı Ömer Çelik, AB Komisyonu’nun Türkiye raporuna ilişkin, "Belli bir pazarlığının ürünü olarak ortaya çıkmış bir rapor. FETÖ’nün saldırısını sizin ülkelerinize uyarlıyorum, siz hangi tedbirleri alırdınız? Emin olun Türkiye’nin aldığı tedbirlerin on kat fazla tedbir alırdınız. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ilgili eleştirilerin hiçbirini ciddiye almıyorum" dedi.

18.04.2018 10:59:13 TSI

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