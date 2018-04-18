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AB Bakanı Ömer Çelik, AB Komisyonu’nun Türkiye raporuyla ilgili, "Komisyona bir mektup yazmayı düşünüyorum. Türkiye’ye adil bir yaklaşım gösterilmedi. Bu son raporda aynı mantığı sürdürüyor. Bütün fasılları 6 ay içinde kapatacak kapasiteye sahibiz" dedi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 10:57 | Son Güncelleme

IHAAW105123-GEN/18-04-2018 - AB Bakanı Ömer Çelik, AB Komisyonu’nun Türkiye raporuyla ilgili, "Komisyona bir mektup yazmayı düşünüyorum. 18.04.2018 10:51:23 TSI NNNN

IHAAW105123-GEN/18-04-2018

- AB Bakanı Ömer Çelik, AB Komisyonu’nun Türkiye raporuyla ilgili, "Komisyona bir mektup yazmayı düşünüyorum. Türkiye’ye adil bir yaklaşım gösterilmedi. Bu son raporda aynı mantığı sürdürüyor. Bütün fasılları 6 ay içinde kapatacak kapasiteye sahibiz" dedi.

18.04.2018 10:51:23 TSI
NNNN

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