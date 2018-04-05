AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik Fransa'da

PARİS (AA) - Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Avrupa Birliği Bakanı Nathalie Loiseau ile bir araya geldi.
Resmi temaslarda bulunmak üzere dün Paris'e gelen Çelik, Dışişleri Bakanlığı binası Quai d'Orsay'de Le Drian ve Loiseau ile ayrı ayrı görüştü.
Çelik'in Fransız bakanlarla, Türkiye'nin AB üyelik sürecindeki son gelişmeler, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.
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