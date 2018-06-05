AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik'ten Juncker'e yanıt

ANKARA (AA) – Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Kültürel olarak üstten bakan, siyasal olarak bencil bakış açısından kurtulması gereken çok fazla siyasal tutum var Avrupa'da." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çelik, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in "Avrupalılar olarak herkese ders vermeyi bırakmamız lazım. Diğer devletlerle eşitler olarak ortaklık kurmalıyız." şeklindeki açıklamasına, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yanıt verdi.

Çelik, "Avrupa Birliği'nin en temel ihtiyaçlarından biri bu. Öncelikle AB'nin 'Avrupa' kavramının siyasal ve kültürel tam karşılığı olmadığını anlayarak işe başlamak lazım. Ayrıca Avrupa'dan dünyaya bakarken Avrupa-merkezci bakış açısını bırakmaları lazım. Kültürel olarak üstten bakan, siyasal olarak bencil bakış açısından kurtulması gereken çok fazla siyasal tutum var Avrupa'da." ifadelerini kullandı.

AB'ye geçmiş hatalardan ders alma çağrısında bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"İyi bir gelecek kurmak için 'ders veren' değil, 'ders almayı bilen' bir yaklaşım gerekiyor AB'ye. Öncelikle Avrupa'da ırkçılık, İslam düşmanlığı ve yabancı düşmanlığı niye yükseliyor diye sormak ve geçmiş hatalardan ders almak lazım."

