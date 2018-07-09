AB Bakanlığı Teşkilat KHK'sı kaldırıldı

Avrupa Birliği (AB) Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkındaki 634 sayılı KHK, bugün yayımlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yürürlükten kaldırıldı.
"Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" Resmi Gazete'nin son mükerrerinde yayımlandı.
703 sayılı KHK ile 3 Haziran 2011 tarihli ve 634 sayılı AB Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırıldı.
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