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AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 12:51 | Son Güncelleme

Yunanistan'a AB basınından önemli bir uyarı geldi. Alman Frankfurter Rundschau Gazetesi, Yunanistan'ın Türkiye karşısında hiç şansının olmadığının altını çizerken, Türkiye'nin Ege'de savaşa hazır olduğunu belirtti.

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

Alman Frankfurter Rundschau gazetesi Türk-Yunan ilişkilerindeki gerilimin tehlikeli bir şekilde arttığından söz ederken, bu durumun Ege'de ''istenmeyen bir kazaya'' yol açabileceğine dikkat çekti.

''Ege'de ateşle oyun'' başlıklı haberde Yunan Savunma Bakanı'nın son açıklamaları ve iki Yunan askerinin Edirne'de tutuklu bulunmasıyla gerilen Atina-Ankara ilişkilerinin dibe doğru ilerlediği vurgulandı.

AVRUPA'DAN ATİNA'YA UYARI

Avrupalı diplomatlar Atina'yı istenmeyen bir kaza konusunda uyarırken savaşın eşiğinden dönülen 1996 yılındaki Kardak krizi de hatırlatıldı.

'TÜRKİYE İLE YARIŞA GİRMEK ÜLKEYİ BATIRIR"

Çatışma kıvılcımının Ege üzerinde sıkça yaşanan it dalaşından çıkabileceğini yazan Alman gazetesi, ''Türkiye ile silah yarışına girmek Yunanistan'ın ihtiyaç duyabileceği en son şey. Çünkü savunma harcamaları, ülkenin yavaş yavaş kendine gelmeye başladığı mali krizin sebeplerinden biri sayılıyor.'' diye yazdı.

"TÜRKİYE SAVAŞA HAZIR"

Ege ve Akdeniz'deki paylaşılamayan petrol ve doğal gaz yatakları ile Yunanistan'ın teröristlere ve FETÖ üyelerine sahip çıkmasından dolayı Türkiye'nin savaşa hazır olduğu da belirtildi.

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Okuyucu Yorumları 68 yorum
Hazırız ve bir gece ansızın atinadayız bunu böyle bilin kalimerolar
bir gece ansızın girsek sabah ezanına bitiririz
@polathan76 şimdi orayada ğirmeyelim..kemal çıldırır..
hehe girersin burdan oturdugun yerden kolay zaten savasmak ????
sabah ezanında girsek akşam iftarı atina da açarız
@polathan76 EEE SONRA NE OLACAK.. SONRASINIDA DUSUNDUNMU
@iktisat71 AL BİR KIRO DAHA
BİR ÜLKEYİ BATIRMAK İÇİN ONCE DİNİ SONRA MİLLİ DUYGULARINI SÖMÜRECEKSİNKİ HATA YAPSIN DEVAMLI
BİR ÜLKEYİ BATIRMAK İÇİN ONCE DİNİ SONRA MİLLİ DUYGULARINI SÖMÜRECEKSİNKİ HATA YAPSIN DEVAMLI..TAYYİP BULDU MADENİ
bir bu eksikti sanki savaş iyi guzel birseymis gibi söylemler ne kazandırıyor. nede olsa savaş çığırtkanlığı yapanların çocukları hep cephenin gerisinde olurlar.
@erhan_semaci34 seni neden acıttı bu haber?savaş isteyen kim?gazete çok doğru söylemiş kaşınan Yunanı ikaz etmiş..sana ne oluyor?
@s.hazir arkadaş chp li kesin
Yunanistan ciki tuttu. ardından sonra sıra onlarda :))
ALMANYADA İYİ ARA GAZI VERMİŞ. HAHHAAA.BİRDE ORADA SAVAŞA GİRSEK DOLAR 55 TL OLUR .
70 milyon hazırız! Her daim hazırdık zaten.
Savaş kötüdür ama gerektiğinde yapması farzdır.
yüzmeyi öğrendin ama Türkleri öğrenemedin gitti be yorgo...
avrupa geleyana getiriyor savas olsa hepsi yunanli olurlar .
bu yunan yüz yıldır kuduruyor ulan 500 yıl sizi biz yönetik akılı olun bir gece gelir topraklarınızı topraklarımız yaparız zati 100 yıldır savaşmıyoruz kaşınmayın
klavye delikanlılarıda savaşa gitsin
Yüz yıl evvel hibe edilen vatan topraklarını özellikle burnumuzun dibindeki ege adalarını istiyoruz o kadar
Sevgili Arkadaslar ! Birakalim Bu Savas Cigirtkanliklarini...Savaslar yalnizca Felaket getirir.Biz Ekonomiye Bakalim.Euro olmus 5 TL,Dolar 4...Dövizin yükselmesi,Ekonominin Kötüye Gittigini Gösterir...Saygilarimla
HER İKİ ÜLKE ZARAR GÖRÜR ADALARI KESİN ALIRIZ AMA GİDEN CANLAR A YAZIK OLUR AYRICA 5 SENE SONRA TÜRKİYE TEKNOLOJİ HARİKASI SİLAHLARLA DOLU BİR ÜLKE OLACAĞIZ YUNANLILAR ZATEN EKONOMİSİ ZORDA ÇIKIŞ ARIYOR BATTI DEMESİNLER DİYE BÖYLE BİR YOLA BAŞ VURABİLİR PARASIZLIK TAN BAŞLARI DÖNMÜŞ
Adım adım savaşa çekiliyoruz. Orduyu yorup tepemize binecekler akılları sıra.. Devlet adamlığı çok önemli..
BEN AKP YE HİÇ OY VERMEM SEVEMDE AMA MİLLİ KONULARDA AKP YE DESTEGIM SONSUZDUR
Neye hazir turkiye yedek parcasini hatta savas dinanmasini rus abd almandan alan turkiye mi bir amborgo yese ki yunanistan hristiyanligin semboludur turkiye nerden bulcak yedek malzeme ve muhimmati iman gucu mu filistini goruyosunuz anlatmaya gerek yok turkiye yunanistanla savastigi an bittigi andir koyunlar hayal kurmayin afrine 80 gunde girilemedi yunanistan suriye degil
Zaten çıldırmışız yunanistanı ilçemiz yaparız ...
Kurdun dişine kan bulaşdı artık bir gece ansızın gireriz atina ya
@nur_32 ya kırosun yada cocuk...yıl 2018 kardeş...
Kışkırtın bakalım zaten bizde cahil sürüsü çok .Savaş sanki çocuk oyuncağı .Kime ne fayda sağlar derseniz tabi ki silah tüccarlarına .Sen savaşacaksın silah alacaksın onlarda ekonomilerini düzeltecekler .Savaş değil barış ve etkin diploması .Yedi kocalı bayanı büyükelçi yaparsan savaşa da evet der maşa olursun.Yurtta sulh cihanda sulh nokta
adamlar oraya nasihat ederken bizede gaz vermiş oluyorlar ahmaklar.. böyle bir savaşta türkiyenin avrupa birliğine bekadar şansı var öyle bakmak lazım.. adamlar biizm cumhur başkanımız gazla çalıştıklarını bildikleri için ne konuştuklarını biliyorlar.. bizim gibi sahte kabadayı deyil onlar onlar ülkeyi aklıyla yönetiyor egosuyla boyuyla karızmasıyla elinde kuranla deyil. onların halkı bilinçli butarz liderlerin yaptığı hareketleri yemezlez bilinçli eğitimli araştırmacı imsanlar
savas hoş bişey degil fakat yunanistan neyine güveniyor bilmiyorum biz güneydoguda hep savastayız olası bir savasta yunanistan kalmaz biz sürekli antrenmanlıyız onların ülkesinde polislik bir ola bile tek tük oluyor anlamıyorum neye kime güveniyolar ekonomileri yok nüfusu yok herseyleri kısıtlı ilginç
81 milyon tek yürek yunan karşısında hazır ...
Ege tamamen bizim olmalı
Yunanistan bu kadar borcun altında nasıl bir çatışma isteyebilir? AB ikili oynuyor görmemek imkansız, ama istedikleri ne? Türkiye'ye verecekleri parayı ege ve akdeniz'deki kaynakları tehdit edip borcu sıfırlama yolundalar mı? Yoksa Suriye ve Irak'daki para ve silah yardımı yaptıkları gruplardan hedef mi şaşırtmaya çalışıyorlar? Umarım ülke yöneticilerimiz dikkatli adım atar, çok boyutlu satranç oynanıyor artık..
şu geri zekalı Yunanistan savunma bakanını düşürün yoksa Yunanistan yıkılacak, bize artistlik yaparken.
Eyyy Avrupa! Erdoganla ugrasma! Erdogan sonunda hep kazanan oluyor !!
Eyyyy Yunanistan. Armut topla...
sıkıntı yok ordumuz suriyede ırakta savaşsın, biz geride kalanlar yeteriz yunanistanın başkentine atinaya girmeye.
Ey yunanistannnnnnnn
bir gece ansızın gireriz diyen cahiller dolar 7-8 tl olunca görürsün kime ne girdiğini
kıcın yiyorsa buyur savasalımmmmm
Avrupa'nın istediği de bu zaten
Ege denizi gübresiz kaldı. Tarihinde kaç savaş kazanabilmişler Türklere karşı?
84: Rodos, 85: Girit, Midilli Balıkesir'e sakız Ada'sı da İzmir'in gazası yaparız.
türkiye tabiki savaşa hazır idmanlıyız biz onlar düşünsün:)
Ne de olsa savaşla kanlı gözyaşı ile iktidar oldular 18 adayı Önce onları satıp sonra savaş soruyla aldım H dağların s dağları ni dağları giruceksiniz seçim oncesi
Burdada klavye delikanlılarıda amma çokmuşşş.... ağzı olan yazıyor sallıyor... yunanistanla savaşa girmek demek ab ile savaşa girmek demek... yunanistanın arkasında kaç ülke var... peki Türkiyenin arkasında kaç düşman ülke var... her kes rahatına baksın...
pbir gece ye bakar evt sanslari yok belki ama boyle bakmaliyiz duruma afrinde olen sizin cocuguz degil burdan sallamak kolay bir gecede falan insanlar yavrular oluyo onlardan biri sizin caniniz olmasin diye savasa hayir...ama baska caremiz yoksada...
herkesle savaş halindeyiz. Yunanistan'ın yedirmezler. bahane arıyorlar Türkiye'yi karıştırmak icin. bu oyunu bozma gücümüz var
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