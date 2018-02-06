AB Batı Balkanlar stratejisini açıkladı

STRAZBURG (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Batı Balkanlarda yer alan ülkelerin AB üyeliği için 2025 tarihi üzerinde bir tartışma olduğunu belirterek, "2025 net bir tarih değil ama bu gerçekçi bir perspektiftir." dedi.

Mogherini ve AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, Strazburg'da düzenledikleri basın toplantısında, AB Komisyonu'nun Batı Balkanlara dair genişleme politikasını açıkladı.

Toplantıda konuşan Mogherini, Batı Balkanların coğrafya olarak Avrupa’nın bir parçası ve AB üyeleri ile aynı kültürel tarihe sahip olduğunu belirterek, "2025 tarihi üzerinde büyük bir tartışma var. 2025 net bir tarih değil ama bu gerçekçi bir perspektiftir." ifadesini kullandı.

6 ülkenin AB üyesi olma yolunda aday olduğunu ve bu ülkelerle AB'nin ortak bir geleceği paylaşacağını aktaran Mogherini, Arnavutluk ve Karadağ'ın AB politikasıyla örtüştüğünü vurguladı.

Mogherini, AB Komisyonu'nun bu ülkeler hakkındaki raporunu Nisan ayında yayınlayacağını ve bölge ülkelerine ilişkin AB zirvesinin 17 Mayıs'ta Sofya'da düzenleneceğini kaydetti.