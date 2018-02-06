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AB Batı Balkanlar stratejisini açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ | 06.02.2018 18:48 | Son Güncelleme

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini: - "(AB'nin Batı Balkanlara genişlemesi) 2025 tarihi üzerinde büyük bir tartışma var. 2025 net bir tarih değil ama bu gerçekçi bir perspektiftir" - AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Hahn: - "(Sırbistan ve Kosova) Tüm ülkelerin üyeliğe kabul edilebilmeleri için birbirleriyle olan sorunlarını çözmeleri gerektiği açıktır"

STRAZBURG (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Batı Balkanlarda yer alan ülkelerin AB üyeliği için 2025 tarihi üzerinde bir tartışma olduğunu belirterek, "2025 net bir tarih değil ama bu gerçekçi bir perspektiftir." dedi.

Mogherini ve AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, Strazburg'da düzenledikleri basın toplantısında, AB Komisyonu'nun Batı Balkanlara dair genişleme politikasını açıkladı.

Toplantıda konuşan Mogherini, Batı Balkanların coğrafya olarak Avrupa’nın bir parçası ve AB üyeleri ile aynı kültürel tarihe sahip olduğunu belirterek, "2025 tarihi üzerinde büyük bir tartışma var. 2025 net bir tarih değil ama bu gerçekçi bir perspektiftir." ifadesini kullandı.

6 ülkenin AB üyesi olma yolunda aday olduğunu ve bu ülkelerle AB'nin ortak bir geleceği paylaşacağını aktaran Mogherini, Arnavutluk ve Karadağ'ın AB politikasıyla örtüştüğünü vurguladı.

Mogherini, AB Komisyonu'nun bu ülkeler hakkındaki raporunu Nisan ayında yayınlayacağını ve bölge ülkelerine ilişkin AB zirvesinin 17 Mayıs'ta Sofya'da düzenleneceğini kaydetti.

Gelecek aylarda atılacak çok adımın olduğunu bildiren Mogherini, AB'nin 27 üye ile sınırlı olması gibi bir zorunluluğun bulunmadığını ve birliğin geleceğine yönelik bir seçim olacağını ifade etti. Mogherini, "Batı Balkan ülkelerini AB’ye dahil etmek istiyoruz fakat uzak bir zamanda değil, kendi dönemimizde." dedi.

Sırbistan ve Kosova arasındaki müzakerelerde yeni bir döneme girildiğini belirten Mogherini, "2019 sonuna kadar olumlu bir sonuç alınacağını umduğunu" ifade etti.

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn ise "86 milyon kişinin yaşadığı bir bölgeden bahsediyoruz. Ya istikrarı (bölgeye) ihraç edeceğiz ya da istikrarsızlığı AB içine ithal edeceğiz." dedi.

Batı Balkanların AB üyeliğine hazırlanması amacıyla 6 önemli inisiyatifin belirlendiğini kaydeden Hahn, bunları hukukun üstünlüğünü güçlendirmek, güvenlik ve göçmenler, sosyo-ekonomik gelişme, ulaşım ve enerji ağlarının geliştirilmesi, bilişim alanında yenilikler ve uzlaşı ile iyi komşuluk ilişkilerinin desteklenmesi olarak sıraladı.

Aday ülkelerden Kosova ve Sırbistan arasındaki soruna da değinen Hahn, "Tüm ülkelerin üyeliğe kabul edilebilmeleri için birbirleriyle olan sorunlarını çözmeleri gerektiği açıktır." diye konuştu.

Hahn konuşmasında, AB'nin kapılarının Batı Balkanlara açık olduğunun bugün itibarıyla ispat edildiğini sözlerine ekledi.

Batı Balkan ülkelerinden Sırbistan ve Karadağ, AB ile üyelik müzakerelerini yürütüyor. Bosna Hersek, Makedonya, Arnavutluk ve Kosova gibi ülkelerin AB aday adaylığı süreci ise devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogh AB ve Batı Balkanlar Avrupa Parlamentosu (AP)

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