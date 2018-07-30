AB, Brexit'ten sonra deniz gücü merkezini İspanya'ya taşıyacak

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Deniz Gücü Karargahını (EU NAVFOR) İngiltere'nin birlikten ayrılmasının ardından İspanya'ya taşıma kararı aldı.
AB Konseyi'nin aldığı karara göre, İngiltere'nin birlikten ayrılmasının ardından (Brexit), 29 Mart 2019'da EU NAVFOR'un operasyonel karargahı İngiltere'nin Northwood kentinden, İspanya'nın Rota şehrine taşınacak.
EU NAVFOR bünyesindeki Afrika Boynuzu Deniz Güvenliği Merkezi (MSCHOA) de Fransa'nın liman şehri Brest'te yer alacak.
Kararla aynı zamanda, Somali kıyılarında korsancılıkla mücadele etmeyi amaçlayan EU NAVFOR Atalanta Operasyonu'nun süresi de 31 Aralık 2020'ye kadar uzatıldı. Operasyonun maliyetini karşılamak için 11 milyon 777 bin avro bütçe tahsis edildi.
Canlı yayında kavga! Mikrofonu kapatıp reklama gitti
Yeni sistemin ilk MGK'sı sonrası açıklama: ABD'nin tehdit dili asla kabul edilemez!
Muharrem İnce'den son dakika imza açıklaması
MHP'den bir Devlet Bahçeli klibi daha! Bahçeli yine ders almadı
Arap medyası bu iddiayla çalkalanıyor! Katar'da Türk subayı yabancı generali vurarak öldürdü!
Ankara'da 8 yıl önce yeni doğan bebeğini balkondan atarak öldürdü, Sakarya'da operasyonla yakalandı!
Kendisine zorla oral seks yaptıran kocasına dava açtı
İstanbul Güngören'de kadın turist dehşeti yaşadı!
YKS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Üniversite tercih sayfası ne zaman açılacak?
'Ölüler ülkesine geçiş kapısı' açılıyor!
Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı
Bunlar da Rusya'nın zalımları!
Okuyucu Yorumları 0 yorum