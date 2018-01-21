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AB Büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 16:50 | Son Güncelleme 45 dakika önce

Fransa'nın Birleşmiş Milletleri Güvenlik Konseyi'ni (BMGK), Afrin için acil toplantıya çağırmasının ardından Türkiye, AB Büyükelçileri'ni Dışişleri'ne çağırdı.

AB Büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Büyükelçiler Afrin

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