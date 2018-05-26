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AB büyükelçileri Edirne'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 23:51 | Son Güncelleme

Kente gelen çok sayıda büyükelçi, Bulgaristan'a geçerek Svilengrad ilçesini ziyaret etti

EDİRNE (AA) - Avrupa Birliği (AB) ile birliğe üye çok sayıda ülkenin büyükelçileri, Türkiye ile AB arasındaki kültür diyaloğu kapsamında geldikleri Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçip, Bulgaristan'ın Svilengrad ilçesini ziyaret etti.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Nadejda Neynski ile 16 AB üyesi ülkenin büyükelçileri ve misyon şefleri ile aileleri, "AB-Türkiye Kültür Diyaloğu, Sınır Ötesi İşbirliği" programı çerçevesinde Edirne'ye geldi.

Heyet, 3 günlük program kapsamında ilk olarak Bulgaristan sınırını geçti ve Svilengrad'a gitti. Svilengrad Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte büyükelçilere Bulgar kültürünü yansıtan müzik, şiir ve halk dansları gösterileri sunuldu.

Trakya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Aynur Tusgil'in, Bulgar ve Türk halk hikayelerinin kahramanları Nasreddin Hoca ve Hitır Pitır hakkındaki sunumunun ardından tanınmış caz sanatçısı Yıldız İbrahimova bazı Bulgar ve Türk halk şarkılarını senkronize ederek seslendirdi.

Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Nyenski, etkinlikte yaptığı konuşmada, birliktelik ve ortak kültür vurgusu yaparak, "Ortak geleceğimizin daha kalkınmış ve müreffeh bir Avrupa'da olduğuna inanıyorum." dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger ise AB banknotlarının üzerinde köprü ve pencere resimleri bulunduğunu, bunun bir tesadüf olmadığını ifade etti.

Berger, "Mümkün olduğunca çok pencere açalım ve köprüler inşa edelim. Böylece karşı tarafın kültürünü duyabiliriz, görebiliriz." diye konuştu.

Svilengrad Kültür Merkezi'ndeki etkinliğin ardından büyükelçiler, Meriç Nehri'ndeki Osmanlı döneminden kalma Mustafa Paşa Köprüsü'nden geçti. Heyet, Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1529 yılında Mimar Sinan tarafından yapıldığı düşünülen ve 2016 yılında AB fonlarıyla restore edilen köprü hakkında da bilgi aldı.

Heyet, Svilengrad ziyaretinin ardından Edirne'ye döndü.

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Anahtar Kelimeler:
AB Bulgaristan büyükelçi Christian Berger Edirne Svilengrad

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