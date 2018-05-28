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AB Büyükelçileri Edirne’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 12:54 | Son Güncelleme

Büyükelçiler, Edirne Belediyesi ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti

EDİRNE (AA) – Avrupa Birliği (AA) üyesi ülkelerin büyükelçileri, Edirne temasları çerçevesinde Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Edirne Ticaret Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt ile görüştü.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, AB Dönem Başkanı Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçisi Nadejda Neynski ile yaklaşık 20 AB ülkesinin büyükelçileri ve Türkiye’deki misyon temsilcileri, Edirne’ye yaptıkları ziyaretin üçüncü gününde Edirne Belediyesini ziyaret etti.

Edirne Belediye Başkanı Gürkan, büyükelçilere 118 yıllık belediye binasını gezdirdi. Daha sonra Belediye Meclisi'ndeki sıralara oturan Avrupalı diplomatlar, Gürkan’dan belediyenin faaliyetleri ile Edirne’nin tarihi ve kültürel varlıkları hakkında bilgi aldı.

Gürkan, büyükelçileri bu yıl 9-15 Temmuz’da yapılacak Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet etti.

Büyükelçi Berger ise Edirne ziyareti sırasındaki temasları hakkında bilgi verdi. Bulgaristan’ın AB dönem başkanlığı vesilesiyle sınırı geçerek Svilengrad ilçesine gittiklerini hatırlatan Berger, sınır ötesi iş birliği ve iyi komşuluk ilişkilerinin önemine işaret etti. Berger, Edirne’de gezme şansı buldukları tarihi ve kültürel varlıklardan etkilendiklerini dile getirdi.

Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçisi Neynski de sık sık Edirne’ye geldiğini belirterek, iki ülke arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin devam ettiğini, iyi niyet olduğu sürece iyi ilişkilerin süreceğini ifade etti.

AB büyükelçilerinin Edirne Belediyesi ziyaretinde, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural da yer aldı.

Büyükelçiler heyeti daha sonra Edirne Ticaret ve Sanayi Odasına (ETSO) geçti. Heyet burada ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt’tan ETSO’nun faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Büyükelçi Berger, AB Bilgi Merkezi'ne ev sahipliği yaptığı için ETSO’ya teşekkürlerini iletti.

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Anahtar Kelimeler:
AB belediye büyükelçi Christian Berger Edirne ETSO

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