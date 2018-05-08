AB'den Türkiye'ye Afrin tehdidi!

Terör örgütü YPG'nin işgalinden kurtarılan Afrin'de; Türk askerinin güvenliği sağlamasıyla hayat normale dönmeye başladı.
'AFRİN'DEN ÇIKIN'
Afrinlilerin de memnun olduğu dönemde AB'den konuyla ilgili bir çıkış geldi.
Türkiye'nin Afrin'e girmesini uluslararası hukuka ayrkırı olduğunu belirten Almanya'nın AB'den Sorumlu Bakanı Michael Roth, bölgenin boşaltılması gerektiğini söyledi.
'VİZE VERMEYİZ'
Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilere de değinen Roth, vize muafiyetini de hatırlatarak AB'nin bu durumda anlaşmaya sıcak bakmayacağını sözlerine ekledi.
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