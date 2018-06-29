HABER

"AB derin bir şekilde bölündü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 19:09 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras: - "AB iki anlayış arasında derin şekilde bölünmüş durumda; aşırı muhafazakar, şovenist ve göçmen karşıtı bir anlayış ile demokratik insani bir anlayış" - "(Avrupa'ya sığınmacı geçişleri) Almanya ve İspanya ile çerçeve prensipler üzerine bir anlaşmaya vardık. Aile birleştirmeyi amaçlayan ikincil akımları asgariye indirmeyi hedefliyor"

ATİNA (AA) - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Avrupa Birliğindeki (AB) sığınmacı krizine değinerek, "AB iki anlayış arasında derin şekilde bölünmüş durumda; aşırı muhafazakar, şovenist ve göçmen karşıtı bir anlayış ile demokratik insani bir anlayış." dedi.

Çipras, AB üyesi 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesinin sonunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Zorlu bir zirve süreci geçirdiklerini vurgulayan Çipras, "Hepimiz aynı değer ve prensiplere sahipmiş gibi görünmüyor." ifadesini kullandı.

Çipras, AB'nin insan haklarına saygı, dayanışma ve hümanizm gibi kurucu değerlerin tüm 28 ülke tarafından paylaşılmadığını vurgulayarak, "AB iki anlayış arasında derin şekilde bölünmüş durumda; aşırı muhafazakar, şovenist ve göçmen karşıtı bir anlayış ile demokratik insani bir anlayış." diye konuştu.

- "Almanya ve İspanya ile anlaşmaya vardık"

Avrupa'ya göçmen akınını koordineli ve toplu bir şekilde yönetmeyi amaçladıklarına işaret eden Çipras, "Almanya ve İspanya ile çerçeve prensipler üzerine bir anlaşmaya vardık. Aile birleştirmeyi amaçlayan ikincil akımları asgariye indirmeyi hedefliyor." açıklamasını yaptı.

Çipras, anlaşmanın Yunanistan üzerinde ek bir sığınmacı yükü oluşturmadığını savunarak, "Balkan rotasının kapalı olması ve kuzey sınırımızda iki FRONTEX operasyonu devam ettiği için söz konusu akım aylık 100-150 kişi. Almanya ise Yunanistan tarafından sunulan ancak dondurulmuş bin 900 aileyi birleştirme talebini ele alacak." şeklinde konuştu.

Türkiye ile yakın çalışmaya devam edeceklerine dikkati çeken Çipras, Türkiye-AB mutabakatının yanı sıra dondurulan ikili geri kabul anlaşmasının da uygulanması gerektiği çağrısında bulundu.

Çipras ayrıca, göçmen mutabakatı kapsamında sığınmacıların tutulduğu Ege adalarında yeni sığınmacı kampı inşa edilmeyeceğini ve bu adalarda KDV artışını gerçekleştirmeyeceklerini söyledi.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile konuyu görüştüğünü belirten Çipras, söz konusu durumdan etkilenen adaların yükünü hafifletmeyi amaçladıklarını ifade etti.

PARTNERSeksi hakem bu kez resmen soyunduSeksi hakem bu kez resmen soyundu
GÜNCELLEME - Bartın'da cinayet: 1 ölüGÜNCELLEME - Bartın'da cinayet: 1 ölü
GÜNCELLEME - Otobüste GÜNCELLEME - Otobüste "yüksek sesle konuşma" tartışmasındaki ölüm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aleksis Çipras Avrupa'da sığınmacı krizi Yunanistan

En Çok Okunan Haberler

Beykoz'daki eski kundura fabrikasında yangın!

Beykoz'daki eski kundura fabrikasında yangın!

Elektriğe zam gelecek mi?

Elektriğe zam gelecek mi?

Alaattin Çakıcı'dan ölüm tehdidi! Karar Gazetesi yazarlarına koruma verildi

Alaattin Çakıcı'dan ölüm tehdidi! Karar Gazetesi yazarlarına koruma verildi

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Özgü Namal'ın köy hayatı

Özgü Namal'ın köy hayatı

Son dakika! Mustafa Elitaş'tan flaş kongre açıklaması

Son dakika! Mustafa Elitaş'tan flaş kongre açıklaması

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Sinem cinayetinde şok detaylar: İç çamaşırı tersten giydirildi! Sutyeninde sanıkların DNA’sı bulundu

Sinem cinayetinde şok detaylar: İç çamaşırı tersten giydirildi! Sutyeninde sanıkların DNA’sı bulundu

Son dakika! Eren Erdem gözaltına alındı

Son dakika! Eren Erdem gözaltına alındı

Fatih Portakal canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi

Fatih Portakal canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'den Milletvekili olan Abdullatif Şener AK Parti'ye meydan okudu: Parlamento direnişin merkezi olacak

CHP'den Milletvekili olan Abdullatif Şener AK Parti'ye meydan okudu: Parlamento direnişin merkezi olacak

Saadet Partisi'nden Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: 'Tüm siyasi parti liderlerinin katılacağı “İstişare Toplantısı” yapılsın'

Saadet Partisi'nden Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: 'Tüm siyasi parti liderlerinin katılacağı “İstişare Toplantısı” yapılsın'

Alaattin Çakıcı'nın tehditlerinin ardından Karar gazetesinde Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan ile yollar ayrıldı iddiası

Alaattin Çakıcı'nın tehditlerinin ardından Karar gazetesinde Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan ile yollar ayrıldı iddiası

Bitlis'te 10 teröristin etkisiz hale getirildiği anlar kameraya böyle yansıdı!

Bitlis'te 10 teröristin etkisiz hale getirildiği anlar kameraya böyle yansıdı!

HDP Milletvekili Leyla Güven tahliye edilmeden yeniden tutuklandı

HDP Milletvekili Leyla Güven tahliye edilmeden yeniden tutuklandı

Muharrem İnce'nin nerede olduğu ortaya çıktı! Seçimden sonraki ilk cuma namazını Marmaris'te kıldı

Muharrem İnce'nin nerede olduğu ortaya çıktı! Seçimden sonraki ilk cuma namazını Marmaris'te kıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.