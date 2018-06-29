"AB derin bir şekilde bölündü"

ATİNA (AA) - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Avrupa Birliğindeki (AB) sığınmacı krizine değinerek, "AB iki anlayış arasında derin şekilde bölünmüş durumda; aşırı muhafazakar, şovenist ve göçmen karşıtı bir anlayış ile demokratik insani bir anlayış." dedi.

Çipras, AB üyesi 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesinin sonunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Zorlu bir zirve süreci geçirdiklerini vurgulayan Çipras, "Hepimiz aynı değer ve prensiplere sahipmiş gibi görünmüyor." ifadesini kullandı.

Çipras, AB'nin insan haklarına saygı, dayanışma ve hümanizm gibi kurucu değerlerin tüm 28 ülke tarafından paylaşılmadığını vurgulayarak, "AB iki anlayış arasında derin şekilde bölünmüş durumda; aşırı muhafazakar, şovenist ve göçmen karşıtı bir anlayış ile demokratik insani bir anlayış." diye konuştu.

- "Almanya ve İspanya ile anlaşmaya vardık"

Avrupa'ya göçmen akınını koordineli ve toplu bir şekilde yönetmeyi amaçladıklarına işaret eden Çipras, "Almanya ve İspanya ile çerçeve prensipler üzerine bir anlaşmaya vardık. Aile birleştirmeyi amaçlayan ikincil akımları asgariye indirmeyi hedefliyor." açıklamasını yaptı.