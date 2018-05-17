AB heyetinden Türkiye'ye övgü

AB Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Direktör Yardımcısı Maciej Popowski, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2 yıl gibi kısa sürede 600 bine yakın Suriyeli çocuğa verdiği eğitim hizmetinden çok etkilendiğini söyledi.

Ankara’da temaslarda bulunan AB heyeti, MEB tarafından uygulanan ve AB'nin finanse ettiği 300 milyon avro değerindeki Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonunu hedefleyen "PICTES" projesi kapsamında bin 100 Suriyeli çocuğun eğitim gördüğü Altındağ ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Geçici Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Suriyeli çocukların, tekerlemeler ve Barış Manço’nun "Bugün Bayram" şarkısıyla karşıladığı AB heyeti, sınıfları ziyaret ederek, öğretmenlerden ve yetkililerden bilgi aldı. Projenin işleyişini yerinde müşahede eden Popowski, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Gördüklerinden çok etkilendiğini ifade eden Popowski, "Yapılan bütün çalışmalara müteşekkir olduğumuzu söylemek istiyorum. Başarılmış olan bu kadar çok şeyi gördüğümüz zaman MEB’in iki yıl gibi kısa sürede 600 bine yakın Suriyeli çocuğa vermiş olduğu eğitim hizmetinden çok etkilendiğimi söylemem lazım. Bu bir anlamda genç Suriyeli nüfusa yapılmış yatırım olarak da düşünülmeli." dedi.