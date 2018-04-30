Avrupa Birliğinden (AB) bir heyet, mayıs ayı ortalarında vize serbestisi ve göç konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor.
AB kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye'nin vize serbestisine ilişkin şubat ayında Brüksel'e sunduğu çalışma planı inceleniyor.
AB Komisyonundan teknik bir heyet, plan üzerindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından mayıs ayı ortalarında Türkiye'ye gelerek, kalan 7 kritere ilişkin görüşlerini iletecek.
Görüşmelerde, vize serbestisinin yanı sıra göç konusunun da ele alınması bekleniyor.
AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, 4 Nisan'da TBMM Dışişleri Komisyonunda yaptığı bilgilendirmede, vize serbestisi konusunu Avrupa Birliği Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile görüştüğünü belirterek "Bizim verdiğimiz (vize serbestisine ilişkin) kağıtla ilgili teknik bir heyeti bu ay içinde Türkiye'ye gönderecekler, kendi görüşlerini bize iletecekler." ifadelerini kullanmıştı.
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