AB hibeli 'Kızılırmak Projesi' onay aşamasında

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS Belediyesi'nin en prestijli projesi olan ve toplamda 25 milyon euroya mal olacak Kızılırmak Projesi için Avrupa Birliği Federasyonu'ndan gelen heyete sunum yapıldı.

Sivas Belediyesi ve Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacak olan Kızılırmak Projesi'ni incelemek üzere Avrupa Birliği Federasyonu'ndan heyet geldi. 2 günlük incelemenin ardından heyet için Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde sunum yapıldı. Burada proje hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Sami Aydın, "Kızılırmak'ın güney ve kuzeyinde kalan yeni kollektör hatlarının yapımı ve bu hatların mevcut arıtma tesisine ulaşımını kapsayan yaklaşık 33 kilometre uzunluğunda 300 çaptan, bin 600 çapa kadar değişen imalatları ve 3 adet terfi istasyonunu kapsayan bir proje" dedi.

'PROJE MALİYETİ 25 MİLYON EURO'

Projenin toplam maliyetinin 25 milyon euro olduğunu ifade eden Başkan Aydın, bu tutarın yüzde 85'inin Avrupa Birliği tarafından hibe edileceğini söyledi. Aydın, "Proje ihaleleri yapıldı, proje çalışmaları yapıldı ve şu an gelinen noktada projenin yerinde incelenmesi, projeyle ilgili görülen eksiklik, noksanlıklar veya fazlalıklar bunun üzerinde heyetimiz iki gündür Sivas'ta çalışmalar yapıyor. Heyetimizin bize söylediği projenin tahminlerinin üzerinde fizibıl ve uygun bir proje olduğu yönünde. Başarılı bir proje olduğu belirtildi, bu bizi son derece mutlu etti. Proje ile ilgili detayları bu toplantımızda ele aldık. Tabi projede birtakım ilaveler veya eksiltmeler olabilir, onunla ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Bu projenin toplamda yüzde 85'i hibe olacak. İnşallah projemiz Brüksel'de de onaylandığı takdirde bir an önce yapım ihale aşamasına geçecektir. Kızılırmak'ın güney kısmında bulunan yeni yerleşim alanları başta olmak üzere şu an projesi devam eden küçük sanayi sitesi ve Kızılırmak çevre yolu arasında kalan bir çok mahallemizin de kanalizasyon atık suyla ilgili kapsamlı ve kalıcı çözümünü bu projeyle tamamlamış olacağız" ifadelerini kullandı.