AB içinde maddi yoksunluk oranı büyük farklılık gösteriyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri arasında maddi yoksunluk oranında büyük farklılıklar olduğu ortaya çıktı.

Avrupa İstatistik Kurumunun (Eurostat) yayımladığı 2017 verilerine göre maddi yoksunluk oranı İsveç, Finlandiya, Hollanda ve Lüksemburg gibi ülkelerde yüzde 3'ün altında seyrederken, bu oranın Bulgaristan'da yüzde 30, Yunanistan'da yüzde 21,1, Romanya'da yüzde 19,4 ve Macaristan'da yüzde 14, 5'e kadar yükselmesi üye ülkeler arasındaki farkılılıkları gösterdi.

Eurostat'ın verilerinde, AB'de "çok ciddi şekilde maddi yoksunluk çeken" kişi sayısı oranının ise yüzde 6,7'e gerilediği ve bunun yaklaşık 33 milyon kişiye tekabül ettiği belirtildi. Bu oran 2016 yılında yüzde 7,5 olarak açıklanmıştı.

Araştırma, "faturaları ödeyebilme", "evi ısıtabilme", "beklenmedik giderleri karşılayabilme", "düzenli beslenme" ve "tatile çıkabilme" gibi kriterler temel alınarak yapıldı.

Eurostat'a göre AB genelinde maddi yoksunluk oranı 2012'de yüzde 9,9'a çıkarak en yüksek seviyeye ulaşmıştı.