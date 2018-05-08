AB İran nükleer anlaşmasının feshedilmemesini istiyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), İran nükleer anlaşmasının işe yaradığını vurgulayarak, feshedilmemesi gerektiğini bildirdi.
AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, günlük basın toplantısında soruları yanıtlarken "Biz, İran nükleer anlaşmasının işe yaradığını düşünüyoruz ve bu nedenle de feshedilmemesi için kararlı tutum sergilemeye devam ediyoruz." diye konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşmasının geleceğine ilişkin kararını bugün açıklayacağını hatırlatan Kocijancic, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin de karardan sonra bir açıklama yapacağını duyurdu.
Trump'ın ne yönde bir karar vereceği konusunda yorum yapamayacağını belirten Kocijancic, AB'nin Avrupalı şirketlerin yararlarını gözetmeye devam edeceğine işaret etti.
Nükleer anlaşmanın ABD çıkarlarına aykırı olduğunu savunan Trump'ın önceki ABD Başkanı Barack Obama döneminde 2015 yılında İran ile yapılan nükleer anlaşmaya ilişkin kararını TSİ 21.00'de açıklaması bekleniyor.
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