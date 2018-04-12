HABER

AB İran'a yaptırımları uzattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 12:52 | Son Güncelleme

Yaptırımlar 82 kişinin mal varlıklarının dondurulması ve vize yasağı konulmasını kapsıyor

BRÜKSEL (AA) - AB Konseyi, İran'a yönelik kısıtlayıcı önlemlerini "ciddi insan hakları ihlallerini" gerekçe göstererek bir yıl daha uzattı.

Konsey'den yapılan açıklamaya göre, İran vatandaşı 82 kişinin mal varlıklarının dondurulması ve vize yasağı konulmasını kapsayan yaptırımlar, 13 Nisan 2019'a kadar uzatıldı.

Yaptırımlara "ciddi insan hakları ihlallerini" gerekçe gösteren AB, İranlı yetkililerin dinleme yapacak veya iç baskıyı artırmasını sağlayacak ekipmanların ihracatını da yasaklıyor.

AB, İran'a yaptırımları 2011'de yürürlüğe koymuştu.

İran'da düşen Türk jeti ile ilgili açıklama! Kara kutu açıldıİran'da düşen Türk jeti ile ilgili açıklama! Kara kutu açıldı
İran'dan ABD'ye: Pişman olacaklarİran'dan ABD'ye: Pişman olacaklar
Eski ABD Başkanı'ndan Trump'a uyarıEski ABD Başkanı'ndan Trump'a uyarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB İRAN

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Araç sahiplerine kötü haber! Bir büyük zam daha...

Araç sahiplerine kötü haber! Bir büyük zam daha...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlü anket şirketi başkanından istifa çağrısı

Ünlü anket şirketi başkanından istifa çağrısı

Süper Loto sonuçları 12 Nisan çekilişi! Süper Loto sonucu sorgulama!

Süper Loto sonuçları 12 Nisan çekilişi! Süper Loto sonucu sorgulama!

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Marmaray'da hareketli dakikalar... Seferler durdu!

Marmaray'da hareketli dakikalar... Seferler durdu!

Ağrı'da doğalgaz hattına sabotaj hazırlığındaki terörist öldürüldü!

Ağrı'da doğalgaz hattına sabotaj hazırlığındaki terörist öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.