AB İran'a yaptırımları uzattı

BRÜKSEL (AA) - AB Konseyi, İran'a yönelik kısıtlayıcı önlemlerini "ciddi insan hakları ihlallerini" gerekçe göstererek bir yıl daha uzattı.
Konsey'den yapılan açıklamaya göre, İran vatandaşı 82 kişinin mal varlıklarının dondurulması ve vize yasağı konulmasını kapsayan yaptırımlar, 13 Nisan 2019'a kadar uzatıldı.
Yaptırımlara "ciddi insan hakları ihlallerini" gerekçe gösteren AB, İranlı yetkililerin dinleme yapacak veya iç baskıyı artırmasını sağlayacak ekipmanların ihracatını da yasaklıyor.
AB, İran'a yaptırımları 2011'de yürürlüğe koymuştu.
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