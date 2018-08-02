AB, İsrail'in Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri faaliyetlerinden endişeli

KUDÜS (AA) - Avrupa Birliği (AB), İsrail'in, işgali altındaki Doğu Kudüs'te yürüttüğü Yahudi yerleşim birimleri faaliyetlerinden endişeli olduğunu açıkladı.

AB'nin Kudüs Temsilciliği ile Kudüs ve Batı Şeria'daki diplomatik misyonları başkanları tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, "AB'nin Kudüs ve Batı Şeria'daki diplomatik misyonları, İsrail'in, 1 Ağustos'ta Doğu Kudüs'ün banliyölerinden Silvan beldesinin Batn el-Hava Mahallesi'nde turistik bir merkez açmasından derin endişe duymaktadır. Bu merkez, Ebu Nab sülalesinden 5 ailenin yaşadığı ve 2015 yılında boşaltılan binada yer almaktadır." denildi.

Açıklamada, Doğu Kudüs'te yaklaşık 180 Filistinli aile olduğu, bunlardan yaklaşık 100 ailenin evleri boşaltılma tehlikesiyle karşı karşıya olan Batn el-Hava Mahallesi'nde yaşadığı kaydedildi.

AB Dışişleri Bakanları Konseyi'nin, İsrail'in yerleşim politikası ile bu bağlamda evlerin tahliyesi ve evlerin yıkılması gibi uygulamalarına şiddetle karşı olduğu hatırlatılan açıklamada, yerleşim politikasının uluslararası hukuka göre yasa dışı bir politika olduğu vurgulandı.