AB, Kaspersky Lab’ı Avrupa’da engelliyor

Avrupa Birliği (AB), Rusya’nın dünyaca tanınan koruma programı “Kaspersky Lab"ın Avrupa’da kullanımının engelleneceğini açıkladı.

Rusya’nın dünyaca tanınan programı olan Kaspersky Lab programı Avrupa’da engelleniyor. Polonya’nın AB Milletvekili Anna Fotıga, hazırladığı taslakta siber saldırılara maruz kalma veya bu gibi sorunların yaşanmaması için Kaspersky Lab’ın engellenmesi gerektiğini belirtti. Fotıga, AB kurumlarında siber güvenliğin korunması için Kaspersky Lab ürünlerinin kullanımının yasaklamasını istedi. Taslakta, "Potansiyel olarak tehlikeli program ve aygıtları özellikle Kaspersky Lab gibi kötü amaçlı olarak kullanılan programlar, kurumlarda kullanılan yazılım, iletişim ekipmanı ve altyapısının kapsamlı bir denetimi yapılmak üzere AB ülkelerinde yasaklansın" denildi.

Anna Fotıga, 2016 yılında Rus medyasına karşı skandal kararlarla tanınmıştı. Avrupa Parlamentosu, "AB’nin üçüncü tarafların tanıtımına karşı bir önlem olarak stratejik iletişimi" başlıklı bir kararı kabul etmişti. Belgede, Rusya’nın AB üye ülkelerindeki muhalefet partileri ve örgütlerine mali destek sağladığı iddia edilmişti. Moskova, bu belgenin Avrupa toplumunda ve parlamenterizmde demokrasi düşüncesinin bozulması anlamına geldiğini açıklamıştı.