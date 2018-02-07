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AB Komiseri Hahn Sırbistan'da

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 19:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Vucic ile görüşen Hahn, Sırbistan'ın AB üyeliği öncesinde komşuları ile sorunlarını çözmesi gerektiği uyarısında bulundu

BELGRAD (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, Sırbistan'ın AB'ye tam üyeliği öncesinde komşuları ile mevcut sorunlarını çözmesi gerektiğini bildirdi.

Hahn, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından kabul edildi.

Johannes Hahn, Cumhurbaşkanlığındaki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Sırbistan'ın AB'ye yaklaşımının son derece ciddi olduğuna işaret ederek, özellikle hukukun üstünlüğü ve adalet konularında Sırbistan'ı zorlu reformların beklediğini söyledi.

Bu reformların sadece kağıt üzerinde kalacak reformlar olmaması gerektiğinin altını çizen Hahn, "Aksine bunlar, Sırbistan vatandaşlarının hayat standartlarını yükseltmeye yönelik olmalı." ifadelerini kullandı.

Hahn, Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog sürecine de değinerek, bu diyalog sürecini başlatan Vucic'i cesaretinden ötürü tebrik etti.

Ziyaret amacının, AB Komisyonunun dün açıkladığı Batı Balkanlar Stratejisi ile ilgili olduğunu aktaran Hahn, Sırbistan'ın AB'ye tam üyeliği için bahsedilen 2025 tarihinin "net bir tarihten çok bir perspektif" olduğunu vurguladı.

Hahn, AB'nin ikili meseleleri ithal etmeyeceğini yineleyerek, Sırbistan'ın Kosova başta olmak üzere komşuları ile arasındaki sorunları çözmesi gerektiğini ve AB'nin bu konuda elinden gelen yardımı yapacağını sözlerine ekledi.

- "Önümüzde Himalayalar var"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de Batı Balkanlar'a ilişkin stratejinin oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Stratejide bahsedilen 2025 yılı bizim için garanti niteliğinde olmasa da önemli adımlar attığımızın ve AB ile iyi işler yaptığımızın kanıtıdır." dedi.

AB'nin cazip değerlere ve daha iyi ekonomik imkanlara sahip olduğunun altını çizen Vucic, "AB, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra başarıyla oluşturulmuş bir barış projesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Vucic, Sırbistan ile Karadağ'ın AB üyeliğine en yakın bölge ülkeleri olduğunu belirterek, Sırbistan'ı bu süreçte zor görevlerin beklediğini kaydetti.

Sırbistan'ın AB üyeliği yolundaki engellere de değinen Vucic, engellerin en büyüğünün Kosova meselesi olduğunu dile getirdi.

Vucic, Bosna Hersek ve Hırvatistan ile Sırbistan arasında sınır meseleleri olduğuna ve bunun da söz konusu engellerden biri olduğuna dikkati çekerek, "Tüm bunlar aşılması kolay engeller değil. Önümüzde Himalayalar var. Ancak burada söz konusu olan kararlarımız ve halkımızın durumu anlaması." ifadelerini kullandı.

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