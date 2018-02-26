AB Komisyonu Başkanı Juncker, Makedonya'da

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile bir araya geldi.

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gerçekleşen görüşme sonrası Juncker ve Zaev, ortak basın toplantısı düzenledi.

AB Komisyonu Başkanı Juncker, yaptığı açıklamada, bu ülkeye müzakereler için kesin tarih açıklamak için değil, Makedonya'nın doğru yolda olduğunu ve bu yolda ilerlemesi gerektiğini söylemek için geldiğini vurguladı.

Makedonya'nın, AB'nin ve Avrupa tarihinin bir coğrafi parçası olduğuna işaret eden Juncker, Makedonya'nın AB'nin sadece ekonomik çıkarların değil, ortak değerlerin birliği olduğunu anladığını söyledi.

Juncker, "Ülkeniz ilerleme katetti ve bu AB'ye daha da yaklaşmasını sağlayacak. Dünyayı şaşırtan reformlar yaptınız. Bulgaristan ile ülkenizin şöhretini büyüten bir dostluk anlaşması imzaladınız." dedi.

Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim sorununa da değinen Juncker, bu konu hakkında bir şey söylemek istemediğini, bu konunun iki ülke arasında çözülmesi gerektiğini ifade etti.