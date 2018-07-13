AB Komisyonu Başkanı, NATO zirvesinde ayakta durmakta zorlandı

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in, Brüksel'deki NATO zirvesi sırasında ayakta durmakta zorlanması dikkati çekti.
Sosyal medyada NATO zirvesi sırasında arka arkaya tökezlediği ve liderlerin ayakta durmasına yardım ettiği görülen 63 yaşındaki Juncker'in alkollü ya da hasta olabileceği iddia edildi.
Jean-Claude Juncker, zirvenin açılış gecesinde de yemeğe tekerlekli sandalyeyle götürüldü.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, gazetecilere konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Juncker'in "ciddi bir rahatsızlığının" olduğunu bilmediğini, ancak 63 yaşındaki siyasetçinin geçmişte bir süre bel problemi yaşadığını söyledi.
AB Komisyonu sözcüsü ise şahsi sağlık sorunlarına ilişkin yorumda bulunamayacağını belirtti.
Eski Lüksemburg Başbakanı Juncker, geçmişte benzer görüntülerinin çıkması üzerine denge kaybına siyatik rahatsızlığının neden olduğunu savunmuştu.
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