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AB Komisyonu raporuna Türkiye'den sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 10:50 | Son Güncelleme

AB Bakanı Ömer Çelik, AB Komisyonu'nun Türkiye raporuna tepki gösterdi. AB Bakanı Ömer Çelik yaptığı açıklamada 'Komisyona bir mektup yazmayı düşünüyorum. Fasılların açılmaması demek 18 Mart'a bağlı kalmamak demek. Yayınlanan rapor Türkiye'ye hiçbir zaman adil davranılmadığının bir başka kanıtı. Adil ve ilkeli bir yaklaşım değil siyasi yaklaşımdır' dedi.

AB Komisyonu raporuna Türkiye'den sert tepki

AB Komisyonu raporunda, Türkiye'de hukukun üstünlüğü, temel haklar ve ifade özgürlüğü konularında "ciddi geriye gidiş" olduğu öne sürülmüş ve FETÖ'nün terör örgütü olarak nitelendirilmediği metinde, "Gülen hareketi" ifadesi ilk kez kullanılmıştı.

Yayınlanan rapora tepki gösteren Çelik, Türkiye'ye adil ve ilkeli bir şekilde yaklaşılmadığını söyledi.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

Dün Fransa Cumhurbaşkanı bir konuşma yaptı. Konuşmada daha çok Avrupa vurgusu vardı… Biz tabii ki Balkan ülkelerine genişleme perspektifi verilmesine destek veriyoruz.
Rapor yakınlaşmayı teşvik etmekten uzaktır. Fasıllar ülkenin kriterleri hayata geçirmesine bağlı olmalı. Fasılların açılmaması demek 18 Mart anlaşmasına bağlı kalmamak demektir.
Komisyona bir mektup yazmayı düşünüyorum. Fiili durumun altını çizmek başka bir şeydir, açılmayacak diye taahhütte bulunmaları ayrı bir şeydir. Türkiye'nin aday ülke olma perspektifi bir kenara bırakılıp komşuluk perspektifi kabul edilemez.

Türkiye'nin aday olma konusu bir tarafa bırakılamaz. Adil ve ilkeli bir yaklaşım yok. Türkiye'yi evrensel değerlerden uzaklaşmakla itham ediyor. AB değerlerinden uzaklaşma sözü siyasi bir yaklaşımdır.

Kıbrıs konusunda ilkesizlik devam ediyor. AB, Güney Kıbrıs'ın esiri haline gelmiş durumdadır.

'Biz her şeyi mükemmel yapıyoruz' demiyoruz. Kimse mükemmel değil.

AB, FETÖ tehdidini anlamaktan uzak. saygısızlıktır, ön yargıdır.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine getirlen eleştirileri çöp kabul ediyorum. Hepsini reddediyorum. Bu halkın demokratik tercihine ciddi bir saygısızlık, ön yargıdır.

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Anahtar Kelimeler:
AB Türkiye AB raporu Ömer Çelik

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ülkenin resmen anasını ağlattınız be defolun artık defolunnn !!!
türkiye hep arada kalıyor ne avrupalı olabildik ne araplarla iyi olabildik ne amerika dostumuz ne rusya dostumuz dış siyaset bitik herkezle aramız bozuk kime güvensek bizi aldatıyorlar aldanmayın paşam siz de aldatın yani güzelim ülke eyyyy lerle yönetilir oldu suriye de gidip esadla anlaşma yapacaksınız bu na mecbursunuz
Necisiniz ajanmı istihbaratmı birkerede çekilin şu devletin başında yemediğiniz halt yok yanlışmı demişler haberiniz kendinizden yok ülkemin hiçbir geleceği kalmadı ancak rantçılarla hırzızlarla dolandırıcılarla fetö,öso teröristleriyle diyalog içerisindeniz başka ne yaptınız vatandaşın refahı için bırakın artık birde gerçekleri görün sizin gibi ülkenin başına bela olan hiç unsur yok yargı,eğitim üretim bilimsellik ayaklar altında sadece birşey var dini satma hiçbir samimiyetiniz yok yürüyün gidin istemiyoruz sizin gibi hain yöneticileri
Herkes iki yüzlü yıllardır bizim siyasiler ve onlar. .Girdik gireceğiz diye oy alanlaralanlaralanlar.
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