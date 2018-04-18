AB Komisyonu raporuna Türkiye'den sert tepki

AB Komisyonu raporunda, Türkiye'de hukukun üstünlüğü, temel haklar ve ifade özgürlüğü konularında "ciddi geriye gidiş" olduğu öne sürülmüş ve FETÖ'nün terör örgütü olarak nitelendirilmediği metinde, "Gülen hareketi" ifadesi ilk kez kullanılmıştı.

Yayınlanan rapora tepki gösteren Çelik, Türkiye'ye adil ve ilkeli bir şekilde yaklaşılmadığını söyledi.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;



Dün Fransa Cumhurbaşkanı bir konuşma yaptı. Konuşmada daha çok Avrupa vurgusu vardı… Biz tabii ki Balkan ülkelerine genişleme perspektifi verilmesine destek veriyoruz.

Rapor yakınlaşmayı teşvik etmekten uzaktır. Fasıllar ülkenin kriterleri hayata geçirmesine bağlı olmalı. Fasılların açılmaması demek 18 Mart anlaşmasına bağlı kalmamak demektir.

Komisyona bir mektup yazmayı düşünüyorum. Fiili durumun altını çizmek başka bir şeydir, açılmayacak diye taahhütte bulunmaları ayrı bir şeydir. Türkiye'nin aday ülke olma perspektifi bir kenara bırakılıp komşuluk perspektifi kabul edilemez.

Türkiye'nin aday olma konusu bir tarafa bırakılamaz. Adil ve ilkeli bir yaklaşım yok. Türkiye'yi evrensel değerlerden uzaklaşmakla itham ediyor. AB değerlerinden uzaklaşma sözü siyasi bir yaklaşımdır.

Kıbrıs konusunda ilkesizlik devam ediyor. AB, Güney Kıbrıs'ın esiri haline gelmiş durumdadır.

'Biz her şeyi mükemmel yapıyoruz' demiyoruz. Kimse mükemmel değil.

AB, FETÖ tehdidini anlamaktan uzak. saygısızlıktır, ön yargıdır.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine getirlen eleştirileri çöp kabul ediyorum. Hepsini reddediyorum. Bu halkın demokratik tercihine ciddi bir saygısızlık, ön yargıdır.